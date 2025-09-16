Alexis Sánchez goza como un niño en Sevilla: “Me los comí con…”

Alexis Sánchez dejó atrás su tortuoso paso por Udinese y volvió a la Liga de España, porque Sevilla le abrió las puertas del club en el último día del mercado europeo.

El goleador histórico de la selección chilena se estrenó el pasado viernes con la camiseta del cuadro andaluz, y lo hizo de buena manera, porque fue clave en el empate 2-2 al dar una asistencia de taco para el gol de Gerard Fernández a los 85′.

Sánchez vive una nueva experiencia en el club andaluz, donde se nota a gusta en los entrenamientos y cuenta con el respaldo de otro chileno en el plantel, porque a Sevilla también llegó Gabriel Suazo.

Alexis y su alegría en los entrenamientos de Sevilla

Alexis Sánchez a sus 36 años se entrega por completo en los entrenamientos de Sevilla y de a poco empieza a ser uno de los referentes en el plantel español.

El ex FC Barcelona siempre es competitivo y quiere ganar hasta en las prácticas, situación que quedó demostrado en una secuencia en video que dio a conocer Dario de Sevilla.

El medio andaluz mostró parte de los entrenamientos del equipo de los chilenos, donde se vio a Alexis haciendo trabajos de velocidad y demostrando su potencia ante los compañeros.

Alexis Sánchez en Sevilla. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“Me los comí con papas fritas”, celebró el chileno y le gritó a sus compañeros, mientras corría a toda velocidad.

Alexis Sánchez espera tener la chance de ser titular este sábado en Sevilla, cuando visite a Alavés por la Liga de España.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Alavés por la Liga de España?

El partido de Sevilla ante Alavés por la Liga de España se jugará este sábado 20 de septiembre, cuando se midan desde las 13:30 horas de Chile.