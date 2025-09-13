“Nunca retiren a un MAGO antes de tiempo”: Prensa hispana se rinde a Alexis Sánchez tras su debut

Alexis Sánchez tuvo su esperado debut con el Sevilla este viernes 12 de septiembre en el empate 2-2 frente al Elche. El “Maravilla” ingresó a los 61 minutos en reemplazo de Nemanja Gudelj y le bastó poco más de media hora para desplegar toda su calidad, dejando una brillante asistencia de taco que conquistó a la hinchada sevillana y que se convirtió en viral.

Las loas no tardaron en llegar desde la afición “Blanquirroja”, a las que se sumaron los elogios de la prensa española. Los medios destacaron que, pese a las dudas que generó su fichaje, sobre todo por su edad, 36 años, Alexis respondió con talento y dejó claro que todavía tiene mucho fútbol para ofrecer.

La prensa española se rinde ante la actuación de Alexis Sánchez

Uno de los medios que más viral se volvió fue DAZN, cadena deportiva que logró mayor relevancia en Chile, gracias al Mundial de Clubes, pero que en España transmite La Liga y que resumió la actuación de Alexis Sánchez con rimbombantes palabras.

“Nunca intenten retirar a un MAGO antes de tiempo” señaló DAZN en primer lugar en su cuenta de X junto al vídeo con la asistencia de taco de Alexis Sánchez. Posteriormente, la misma cadena agregó: “El tacón de Alexis Sánchez para asistir es ARTE 🖼️ La definición de Peque a la escuadra para darle un punto a su @SevillaFC es de SER MUY BUENO 🎩” cerró.

Otro medio que destacó la actuación del chileno fue la revista Panenka, quienes titularon: “Alexis Sánchez, el ‘Niño Maravilla’ está de vuelta” junto con comentar que: “el ‘Niño Maravilla’ sigue vivo, listo para encender el Sanchez Pizjúan, inspirar a nuevas generaciones y recordarnos que aún le queda magia por dar”.

El Diario de Sevilla también valoró el debut de Sánchez y en su crónica señaló que fue “el único que creó fútbol en los últimos metros. Taconazo de distinción”.

Las alabanzas a Alexis Sánchez no acabaron ahí y también se sumó el medio partidario Orgullo de Nervión, quienes aseguraron que a pesar de la edad del atacante “salió sin bastón. Muy participativo y asistente”.

