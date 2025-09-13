Alexis Sánchez tuvo un esperanzador estreno con la camiseta de Sevilla en La Liga de España, donde fue clave en el empate 2-2 como local ante Elche, donde fue aplaudido por los hinchas.

El tocopillano ingresó en el minuto 61 del partido, cuando el marcador iba 1-1, pero luego la cosa se complicó cuando la visita se puso en ventaja y volvieron todos los fantasmas a la cancha.

Pero fue en el minuto 85 cuando Alexis habilitó con un lujoso taco a Gerard Fernández, quien lanzó un tiro al ángulo decretando un golazo y el tanto del empate.

Por lo mismo, Sánchez ha sido destacado por todos en España con los minutos que tuvo, donde ahora fue el turno del chileno de mandar un mensaje por sus redes sociales.

Alexis Sánchez en su primer partido por el Sevilla. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

¿Qué dijo Alexis tras su estreno en Sevilla?

Fue en sus plataformas digitales donde Alexis Sánchez muchas veces saca la voz por momentos importantes, algo que deja en claro que disfrutó su estreno con el Sevilla.

Por lo mismo, escribió una publicación levantando a los hinchas y sus compañeros para poder ir por un nuevo triunfo, en un mensaje motivacional de un referente del equipo.

“Vamos a volver a enamorar como grupo y cuerpo Técnico al Sánchez-Pizjuán y a Toda la Afición… PORQUE DICEN QUE NUNCA SE RINDE Sevilla”, comentó el tocopillano.

Con tan solo unos días como jugador de su nuevo club, el chileno se impregna de los colores y el amor, además que tiene en el bolsillo a los hinchas por una remontada.

