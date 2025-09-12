El Sevilla igualó 2-2 con el Elche, en un partido que estuvo marcado por el debut de Alexis Sánchez y su aplaudida jugada que permitió la igualdad en el final para salvar el duelo.
El Niño Maravilla despachó un taco de lujo para habilitar a Peque, confirmando en cancha la apuesta de Matías Almeyda para ficharlo pese a las críticas de los hinchas por su edad (36 años).
Fue así que el DT argentino tomó la palabra post partido y le dio todo el respaldo al chileno por sus 30 minutos en cancha, confirmando que su talento sigue intacto y fue el gran salvador de la jornada.
Alexis como el vino en Sevilla
Matías Almeida, DT del Sevilla, quedó maravillado con el debut de Alexis Sánchez en el 2-2 contra Elche y le dedicó alentadoras palabras con miras a su futuro como pieza clave del equipo.
“El segundo gol nuestro si ayer ven el entrenamiento era muy parecido. Alexis y Peque, los dos estaban volando. Me hubiese gustado ponerlos cuando íbamos empatando, pero resultó igual”, dijo el Pelado, como es conocido el DT.
En ese sentido, el entrenador argentino volvió a la carga con Alexis y su estreno, valorando que “los que entraron lo hicieron con ganas. Estoy viendo un grupo unido, que ve la realidad, que lucha, habla y quiere”.
“Me quedo con muchas cosas positivas y otras que hay que seguir mejorando. Entiendo el momento y hay que salir de a poco. Habría sido perfecto ganar hoy porque lo habíamos hecho bien, sobre todo el primer tiempo”, cerró.