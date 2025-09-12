El Sevilla igualó 2-2 con el Elche, en un partido que estuvo marcado por el debut de Alexis Sánchez y su aplaudida jugada que permitió la igualdad en el final para salvar el duelo.

El Niño Maravilla despachó un taco de lujo para habilitar a Peque, confirmando en cancha la apuesta de Matías Almeyda para ficharlo pese a las críticas de los hinchas por su edad (36 años).

Fue así que el DT argentino tomó la palabra post partido y le dio todo el respaldo al chileno por sus 30 minutos en cancha, confirmando que su talento sigue intacto y fue el gran salvador de la jornada.

Alexis como el vino en Sevilla

Matías Almeida, DT del Sevilla, quedó maravillado con el debut de Alexis Sánchez en el 2-2 contra Elche y le dedicó alentadoras palabras con miras a su futuro como pieza clave del equipo.

Tweet placeholder

“El segundo gol nuestro si ayer ven el entrenamiento era muy parecido. Alexis y Peque, los dos estaban volando. Me hubiese gustado ponerlos cuando íbamos empatando, pero resultó igual”, dijo el Pelado, como es conocido el DT.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el entrenador argentino volvió a la carga con Alexis y su estreno, valorando que “los que entraron lo hicieron con ganas. Estoy viendo un grupo unido, que ve la realidad, que lucha, habla y quiere”.

“Me quedo con muchas cosas positivas y otras que hay que seguir mejorando. Entiendo el momento y hay que salir de a poco. Habría sido perfecto ganar hoy porque lo habíamos hecho bien, sobre todo el primer tiempo”, cerró.

Publicidad