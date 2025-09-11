Cuando el Sevilla anunció y presentó oficialmente al delantero chileno Alexis Sánchez como su nueva incorporación, el defensor Gabriel Suazo, que también llegó este año al cuadro andaluz estaba con la Selección Chilena en Eliminatorias.

Fue en conferencia de prensa previa al viaje a Brasil para el duelo ante el Scratch donde el hoy capitán le dio una cálida bienvenida al club al tocopillano. “Hay un grupo muy bueno, que lo ayudará en todo para que también pueda rendir al máximo“, expresó el lateral zurdo.

Palabras más o menos, todavía no se había dado el cara a cara entre Alexis y Suazo en el camarín del Sevilla. Un reencuentro que tardó más de una semana y media, pero que finalmente en la presente jornada se convirtió en realidad.

El emotivo reencuentro entre Alexis y Suazo en Sevilla

Fue a través de los canales oficiales del cuadro de Nervión donde se mostró la vuelta de “Gabi” a los entrenamientos después de sus dos juegos con La Roja, instancia en la que saludó a cada uno de sus compañeros, hasta que le tocó toparse con el “Maravilla”.

“¡Vaya el Niño!” fue lo primero que gritó Suazo al ver a Alexis, quien con una sonrisa de oreja a oreja le dio la mano y se fundió en un abrazo para luego decirle “¡llegaste hermano!“, a lo que el lateral respondió de vuelta “la cagaste compadre“, en referencia al buen estado físico de su compatriota.

“Mi único abrazo es para tí hermano“, le dice Sánchez al defensor entre sonrisas cómplices de ambos valores del Sevilla, quien tras subir este clip, de inmediato se convirtió en viral, con más de 15 mil reproducciones, 11 mil “me gusta” y cerca de 250 comentarios.

¿Cuándo juega el cuadro andaluz?

Sevilla será el encargado de abrir la cuarta fecha de La Liga, cuando reciban en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán al Elche del ex arquero cruzado Matías Dituro. El duelo es este viernes 12 de septiembre a las 16:00 horas (de Chile).

