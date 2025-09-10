Terminaron las Eliminatorias Sudamericanas y los internacionales de la selección chilena vuelven a sus clubes. La Roja cosechó derrota contra Brasil y empate frente a Uruguay, cerrando un camino para el olvido a la Copa del Mundo 2026.

Y uno de los jugadores de La Roja es protagonista de una polémica. Es que en España, la prensa sevillana no está muy contenta por el caso de Gabriel Suazo, capitán de la selección chilena que jugó íntegramente los duelos ante Brasil y Uruguay.

Diario de Sevilla tituló sobre “el regreso de los internacionales al Sevilla: Almeyda espera a Suazo”. Agregan que “el técnico argentino aún no sabe si podrá contar con el chileno para el encuentro ante el Elche“.

“La duda de si Gabriel Suazo, que jugó la madrugada del martes al miércoles en Chile contra Uruguay, podrá estar en el choque contra Elche este viernes”, concluye el medio.

“Jugarreta de la selección chilena al Sevilla por Suazo”

Por su parte, Estadio Deportivo fue más allá: “Almeyda espera a sus internacionales: ya sólo queda Suazo”, alegando de una “Jugarreta al Sevilla con Gabriel Suazo“.

Según reclama ED, “el carrilero volvió a disputar el partido completo con Chile a pesar de no jugarse nada y no se incorporará al grupo hasta el entrenamiento de mañana, por lo que volverá cargado de minutos tras un largo viaje y con muy pocas opciones de entrar en la lista“.

“El carrilero zurdo llegará muy cansado y con muchos minutos en sus piernas después de un viaje de vuelta de más de 10.000 kilómetros tras la última cita disputada en tierras chilena. El seleccionador, Nicolás Córdova, completó la jugarreta al Sevilla al emplearlo de nuevo como titular y jugar el encuentro completo en el empate sin goles ante el combinado de Uruguay“, complementan.

Estadio Deportivo sentenció que Suazo “ha sumado 180 minutos en este paréntesis por las selecciones y no ha podido descansar lo más mínimo. Volverá cargado”.

