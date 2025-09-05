Una de las cosas que dejó el renovado Chile que mostró Nicolás Córdova, es la capitanía de Gabriel Suazo. El nuevo líder de La Roja mostró su alegría por llevar la jineta.

La selección nacional no pudo dar la sorpresa en el Estadio Maracaná y cayó por 3-0 ante Brasil, en una nueva jornada para el olvido. El equipo de todos tuvo varias caras nuevas, quienes buscan devolver a Chile a una Copa del Mundo en el próximo proceso.

La voz de Gabriel Suazo

Nicolás Córdova conformó una nómina con varios jóvenes, con un promedio de edad de alrededor de 25 años y sin ningún jugador mayor de 31 años. Por esta razón, ya sin la generación dorada, es que ahora el nuevo capitán de La Roja es Gabriel Suazo.

“Para mí es un orgullo, un sueño cumplido. No es algo que busque, se da de manera natural por mi forma de ser. Trato de mostrar mis valores tanto dentro como fuera de la cancha, ayudando al equipo con energía positiva. Sobre todo en estos momentos en que no es tan bueno para la selección, donde debemos revertir no ir a un Mundial en tantos años”, indicó Suazo.

Para Gabriel Suazo llevar la jineta no es algo nuevo. Ya le tocó liderar a Colo Colo en difíciles momentos. También en Toulouse se transformó en uno de sus capitanes pese a ser extranjero, demostrando que es un líder natural.

En el Maracaná hubo varios jugadores que tuvieron su primera vez, como Lawrence Vigouroux, Iván Román y Maximiliano Gutiérrez. Suazo en su función de capitán de esta nueva generación, sabe que hay que apoyarlos para que puedan darle muchas alegrías a La Roja.

“Vi bien a los debutantes, era un partido complicado para debutar, un estadio histórico. Estuvieron todos a la altura, nadie se escondió, todos quisieron jugar. A veces pasa en estos partidos donde nadie quiere la pelota. Sí nos equivocamos, pero demostraron dentro de la cancha y en los entrenamientos que están para pelear un puesto“, cerró el capitán de Chile.