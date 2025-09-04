La Selección Chilena no pudo revertir su imagen en las Eliminatorias y en el segundo juego con Nicolás Córdova como entrenador interino, sufrió un papelón tras caer por 0-3 ante Brasil en Maracaná, lo que le valió múltiples críticas.

Entre los hinchas lo que más se repetía en redes sociales es que el planteamiento que realizó el estratega de 46 años fue “defensivo y pragmático“, lo que en números se refleja en que La Roja no tuvo remates al arco rival.

Este debate se dio tras el encuentro en Río de Janeiro en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, con la diferencia de que un bicampeón de América como Gonzalo Jara salió a defender el trabajo de Córdova tras la derrota chilena.

ver también Nicolás Córdova se defiende tras el papelón de Chile en Brasil: “Muy contento por…”

La defensa de Jara a Córdova tras derrota de Chile

Luego de que personas como Johnny Herrera estaban molestas al punto de decir “que me muestren algo en cancha”, se le dio la palabra al ex defensor central, quien calmó el ambiente con su análisis de lo que vio en Maracaná.

“Yo ya lo dije una vez, hay que dejarlo a Córdova que dirija tranquilo“, expresó Jara quien junto con pedir matices a la hora del análisis de lo que hizo Chile, celebró que “me parece genial que hiciera debutar jugadores, como muchos de nosotros lo hicimos en la Selección”.

Tras ello, defendió la postura táctica del DT interino al decir que “el problema no fue cómo planteo el partido, el tema es que se le planteó un juego muy distinto“, y añade que “yo no vi a este Brasil en todas las Clasificatorias, que hoy fue arrollador y que a ratos mostró jogo bonito“.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega La Roja?

En su último encuentro por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la Selección Chilena que dirige Nicolás Córdova recibirá en el Estadio Nacional a Uruguay, en duelo a jugarse el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas.