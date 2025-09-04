Es tendencia:
Selección Chilena

Gabriel Suazo y la derrota de Chile contra Brasil: “Me voy muy fustado, pero confío en esta camada”

El capitán de la nueva selección chilena lamentó la caída de La Roja en Brasil, pero defiende a la camada ilusionado en que el representativo nacional será otro camino al Mundial 2030.

Por Diego Jeria

Suazo habló tras la derrota de Chile contra Brasil.
Suazo habló tras la derrota de Chile contra Brasil.

La selección chilena no pudo en el estadio Maracaná y perdió 3-0 ante Brasil por la 17° y penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. La Roja llegó sin opción de clasificar y además se mantiene colista en la tabla.

Los goles de Estevao Willian, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes fueron una nueva estocada para la selección chilena, que hoy contó con el debut de Nicolás Córdova, otra vez como DT interino tras la salida de Ricardo Gareca.

Y Gabriel Suazo dio la cara tras el duelo, convertido en el nuevo capitán de La Roja, que de la mano de Córdova dejó de lado a toda la generación dorada, además de Brayan Cortés, para comenzar un nuevo camino.

Uno a uno de Chile: La Roja una vez más dio pena, ahora ante Brasil

Uno a uno de Chile: La Roja una vez más dio pena, ahora ante Brasil

Capitán Suazo: frustrado, pero con ilusión para el futuro

Sabíamos que el partido de hoy era muy complicado, siempre ha sido así en Brasil. Pero nosotros con los pocos días de trabajo que teníamos vinimos a hacer nuestro juego dentro de las posibilidades, de lo que es Brasil, que te presiona mucho y le gusta mucho jugar“, manifestó Suazo a la transmisión oficial del duelo.

Suazo rescata la camada tras derrota de La Roja de Córdova contra Brasil.

Suazo rescata la camada tras derrota de La Roja de Córdova contra Brasil.

Agregó que “aún así, nosotros por momentos tuvimos mucho la posesión, pudimos mantener a Brasil en su campo, que no es fácil hacerlo acá, además con jugadores muy jóvenes y poco tiempo de trabajo, pudimos plantar una idea. Ese es el camino“.

Gabriel Suazo sentenció que “me voy muy fustado y dolido por el 3-0, me hubiese gustado otro resultado, claro, pero confió en la camada de jugadores que tiene esta selección. Con trabajo vamos a poder devolver a Chile donde debe estar“.

Nicolás Córdova se defiende tras el papelón de Chile en Brasil: “Muy contento por…”

Nicolás Córdova se defiende tras el papelón de Chile en Brasil: “Muy contento por…”

Ahora la selección chilena debe despedirse de unas amargas eliminatorias, recibiendo a Uruguay este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por la última fecha del camino a México, Estados Unidos y Canadá 2026.

