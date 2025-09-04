La selección chilena no pudo en el estadio Maracaná y perdió 3-0 ante Brasil por la 17° y penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. La Roja llegó sin opción de clasificar y además se mantiene colista en la tabla.

Los goles de Estevao Willian, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes fueron una nueva estocada para la selección chilena, que hoy contó con el debut de Nicolás Córdova, otra vez como DT interino tras la salida de Ricardo Gareca.

Y Gabriel Suazo dio la cara tras el duelo, convertido en el nuevo capitán de La Roja, que de la mano de Córdova dejó de lado a toda la generación dorada, además de Brayan Cortés, para comenzar un nuevo camino.

Capitán Suazo: frustrado, pero con ilusión para el futuro

“Sabíamos que el partido de hoy era muy complicado, siempre ha sido así en Brasil. Pero nosotros con los pocos días de trabajo que teníamos vinimos a hacer nuestro juego dentro de las posibilidades, de lo que es Brasil, que te presiona mucho y le gusta mucho jugar“, manifestó Suazo a la transmisión oficial del duelo.

Agregó que “aún así, nosotros por momentos tuvimos mucho la posesión, pudimos mantener a Brasil en su campo, que no es fácil hacerlo acá, además con jugadores muy jóvenes y poco tiempo de trabajo, pudimos plantar una idea. Ese es el camino“.

Gabriel Suazo sentenció que “me voy muy fustado y dolido por el 3-0, me hubiese gustado otro resultado, claro, pero confió en la camada de jugadores que tiene esta selección. Con trabajo vamos a poder devolver a Chile donde debe estar“.

Ahora la selección chilena debe despedirse de unas amargas eliminatorias, recibiendo a Uruguay este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por la última fecha del camino a México, Estados Unidos y Canadá 2026.