Nicolás Córdova da sorpresas en la formación de Chile para enfrentar a Brasil

Con tres cambios respecto del equipo que trabajó en Santiago, y con un par de nombres importantes afuera del banco de suplentes, el DT nacional oficializó su primera oncena.

Por Alfonso Zúñiga

Nicolás Córdova puso su primera formación titular en Chile.
Sorprendió a todos. En el que oficialmente será su segundo juego por Eliminatorias al mando de la Selección Chilena, el técnico Nicolás Córdova confirmó su formación titular para enfrentar a Brasil en el Estadio Maracaná.

Respecto del equipo que trabajó en “Juan Pinto Durán” durante esta semana, el estratega dispuso de tres importantes modificaciones, donde jugadores como Rodrigo Echeverría o Lucas Assadi que aparecían en la previa como titular, van al banco de suplentes.

La formación de Chile para enfrentar a Brasil

Dentro de las novedades que introdujo Córdova está el ingreso de un hombre de su completa confianza como el central Iván Román, quien le ganó la pulseada a Daniel González para acompañar a los experimentados Paulo Díaz y Guillermo Maripán en defensa.

En el mediocampo, Chile contará con el polifuncional Felipe Loyola, quien se recuperó de la lesión que sufrió en Independiente y tomará el lugar de Rodrigo Echeverría para jugar con Vicente Pizarro en la zona de corte.

Mientras que en el ataque, cuando todos apuntaban a que Lucas Assadi iba a ser parte del ataque en La Roja ante Brasil, Nico Córdova apuesta por el regreso oficial de Ben Brereton, quien acompañará a Lucas Cepeda y Alexander Aravena en ese sector.

Ben Brereton vuelve a ser titular en Chile ante Brasil (Photosport)

¿Cuál es el esquema de Córdova?

Así las cosas, la formación titular de Chile es con Lawrence Vigouroux en el arco; Iván Román, Guillermo Maripán y Paulo Díaz en defensa; Fabián Hormazábal, Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Gabriel Suazo en mediocampo; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Alexander Aravena en delantera.

Mientras que en la banca están como alternativas ante Brasil los arqueros Thomas Gillier y Vicente Reyes; los defensores Daniel González, Ian Garguez y Matías Sepúlveda; los volantes Javier Altamirano, Lucas Assadi, Ignacio Saavedra y Rodrigo Echeverría; más los delanteros Maximiliano Gutiérrez, Emiliano Ramos y Gonzalo Tapia.

Cabe señalar que quedaron fuera de la citación el lateral Esteban Matus, más los volantes César Pérez y Luciano Cabral.

