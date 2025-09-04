Sorprendió a todos. En el que oficialmente será su segundo juego por Eliminatorias al mando de la Selección Chilena, el técnico Nicolás Córdova confirmó su formación titular para enfrentar a Brasil en el Estadio Maracaná.

Respecto del equipo que trabajó en “Juan Pinto Durán” durante esta semana, el estratega dispuso de tres importantes modificaciones, donde jugadores como Rodrigo Echeverría o Lucas Assadi que aparecían en la previa como titular, van al banco de suplentes.

La formación de Chile para enfrentar a Brasil

Dentro de las novedades que introdujo Córdova está el ingreso de un hombre de su completa confianza como el central Iván Román, quien le ganó la pulseada a Daniel González para acompañar a los experimentados Paulo Díaz y Guillermo Maripán en defensa.

En el mediocampo, Chile contará con el polifuncional Felipe Loyola, quien se recuperó de la lesión que sufrió en Independiente y tomará el lugar de Rodrigo Echeverría para jugar con Vicente Pizarro en la zona de corte.

Mientras que en el ataque, cuando todos apuntaban a que Lucas Assadi iba a ser parte del ataque en La Roja ante Brasil, Nico Córdova apuesta por el regreso oficial de Ben Brereton, quien acompañará a Lucas Cepeda y Alexander Aravena en ese sector.

Ben Brereton vuelve a ser titular en Chile ante Brasil (Photosport)

¿Cuál es el esquema de Córdova?

Así las cosas, la formación titular de Chile es con Lawrence Vigouroux en el arco; Iván Román, Guillermo Maripán y Paulo Díaz en defensa; Fabián Hormazábal, Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Gabriel Suazo en mediocampo; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Alexander Aravena en delantera.

Mientras que en la banca están como alternativas ante Brasil los arqueros Thomas Gillier y Vicente Reyes; los defensores Daniel González, Ian Garguez y Matías Sepúlveda; los volantes Javier Altamirano, Lucas Assadi, Ignacio Saavedra y Rodrigo Echeverría; más los delanteros Maximiliano Gutiérrez, Emiliano Ramos y Gonzalo Tapia.

Cabe señalar que quedaron fuera de la citación el lateral Esteban Matus, más los volantes César Pérez y Luciano Cabral.

