Colo Colo pasa la página de su desastroso año y se enfoca en la temporada 2026. Blanco y Negro ya tomó las primeras determinaciones, donde confirmó la estadía de Fernando Ortiz y despidió a cuatro jugadores.

La planificación del próximo año recién comienza y todavía queda mucho por definir en el armado del plantel. Aníbal Mosa advirtió que puede haber más salidas en las próximas semanas.

¿Y cuándo se podría tener mayor claridad? Cooperativa Deportes confirmó que Blanco y Negro agendó una nueva reunión de directorio para el próximo viernes 19 de diciembre en el Monumental.

El tema principal a analizar serían las situaciones de jugadores que tienen contrato vigente y que podrían partir, como, por ejemplo, Esteban Pavez, Claudio Aquino, Alan Saldivia y Salomón Rodríguez.

Además, desde el club tienen que definir las situaciones de jugadores como Brayan Cortés o Cristián Zavala, quienes son parte de una larga lista de futbolistas que deben volver de sus préstamos.

Habrá que ver si la charla también aborda los posibles refuerzos. En las últimas horas, se habló del portero Jaime Vargas como una de las primeras incorporaciones del próximo año.

Cabe recordar que la pretemporada de Colo Colo iniciará el 3 de enero de 2026, día en que los jugadores deberán presentarse para realizarse exámenes médicos y luego iniciar los entrenamientos en el Complejo del Sifup.