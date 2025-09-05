Tras el 3-0 en contra ante Brasil, la selección chilena enfrentó los micrófonos con Gabriel Suazo como líder y capitán del nuevo proceso al mando de Nicolás Córdova en la banca.

Sin guardarse nada, Gabi fue consultado sobre su nuevo compañero en el Sevilla y ahora borrado de la selección chilena: Alexis Sánchez. El DT de la Roja había dicho que había que renovar el equipo y su capitán también habló.

“(Sobre Alexis) Esas son situaciones que debe manejarlas el cuerpo técnico. Es un jugador extraordinario, todos lo conocemos, si deciden que venga Alexis va a ser un aporte”, partió diciendo, previo a la frase con que lo lapidó.

Gabriel Suazo y el caso Alexis en la selección chilena

El nuevo capitán de la selección chilena habló sobre la puntual frase de Nico Córdova, en relación al nivel que tendrán los jugadores para el Mundial 2030. Esto, llevado al caso de Alexis Sánchez y su adiós de la Roja.

“Yo quiero que los mejores estén en la selección, eso debe verlo el área técnica ahora, pensando en el 2030, esa es la realidad. Habrá que ver quiénes estarán a disposición para ese Mundial”, lanzó.

Y no son menores sus dichos, ya que Alexis Sánchez estará sobre los 40 años para el Mundial 2030, que sumado a los dichos de Nicolás Córdova le cierran las puertas totalmente en la Roja.

Lo cierto es que Gabriel Suazo habló fuerte y claro en la selección chilena, ahora desde el sitial de referente y líder del nuevo proceso para volver a poner al equipo en un Mundial.

