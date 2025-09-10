Dentro de todo el panorama negativo que dejó la Selección Chilena en el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, destaca que el técnico interino Nicolás Córdova se la jugara por hacer debutar a tres futbolistas Sub 20 como Iván Román, Emiliano Ramos e Ian Garguez.

Mientras el central del Atlético Mineiro sólo vio acción en el duelo con Brasil, tanto el atacante de Everton como el lateral de Palestino estuvieron presentes en la igualdad sin goles ante Uruguay. Un actuar que tuvo la evaluación de uno de los más experimentados del equipo, su capitán Gabriel Suazo.

Suazo evalúa a los debutantes en la Selección

Fue tras el encuentro en el Estadio Nacional, donde en conversación con ESPN, el lateral izquierdo sostuvo que la oportunidad que recibieron los jóvenes “se la merecen completamente“, y agrega que “cada jugador que viene acá es por algo, no es un premio para nada“.

“Los tres mostraron que están para competir en la Selección”, sostuvo Suazo sobre Román, Ramos y Garguez, de quien espera que tras el Mundial Sub 20 en nuestro país puedan dar el salto hacia una mejor competencia, por ejemplo, en el Viejo Continente.

“Estoy seguro que su objetivo es ir a Europa y poder conseguir cosas importantes, y desde ahí poder seguir aportando a la Selección”, puntualizó el capitán de La Roja acerca de los futbolistas que seguirán en modo concentración con miras a la cita planetaria.

Emiliano Ramos, uno de los Sub 20 que debutaron en la Selección Chilena (Photosport)

Los números de los Sub 20 en La Roja

Recordemos que Iván Román sólo vio acción durante la derrota por 0-3 ante Brasil, donde jugó los 90 minutos. Por su parte, en el empate sin goles con Uruguay, Emiliano Ramos estuvo en cancha durante 70 minutos, mientras que Ian Garguez estuvo presente los últimos 6′.