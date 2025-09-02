Alexis Sánchez sorprendió a varios al confirmar su paso al Sevilla de España en la últimas horas del mercado europeo. El Niño Maravilla tendrá su revancha en un equipo importante de Europa tras no poder destacar en su vuelta al Udinese, donde lamentablemente nunca pudo consolidarse.

En este nuevo paso en su carrera el atacante volverá a compartir camarín con un compatriota, esta vez con Gabriel Suazo, quien también arribó al club en este mercado del viejo continente tras varias temporadas en el Toulouse de Francia.

El formado en Colo Coló se mostró feliz con la posibilidad de compartir camarín con Alexis, afirmando que llega a un gran club donde está todo para que la rompa la delantera.

La felicidad de Suazo de compartir con Alexis Sánchez

Duranta la conferencia de prensa con la selección chilena en la previa de los partidos ante Brasil y Uruguay se le consultó sobre esto a Suazo, afirmando que “estoy muy feliz por Alexis, de llegar a un gran club en Europa”.

“Estoy seguro que si se lo propone y estoy seguro que así quiere, le irá bien y espero que así sea por el bien del equipo y de él. Hay un grupo muy bueno, que lo ayudará en todo para que también pueda rendir al máximo. Feliz por él y por el equipo”, agregó.

Alexis Sánchez sorprendió a todos a fichar en el Sevilla. | Foto: Sevilla.

Además, el defensor analizó su liderazgo en esta nueva etapa con el equipo de todos, afirmando que “siempre se habla de eso dentro de un equipo, en Sevilla también me lo preguntaron. Siempre he sido igual en Colo Colo, Toulouse, la selección. Siempre trato de ayudar al equipo positivamente con mi energía positiva”.

“Desde esa base, puedo aportar y ayudar al equipo en distintos aspectos, siempre con esa energía, por más que el presente no sea el mejor. Comienza una nueva etapa, para nosotros comienza ya aunque no hayan terminando las eliminatorias, para el siguiente Mundial”, concluyó.

¿Cuándo juega la selección chilena?

El equipo de todos se verá las caras ante Brasil el jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Maracaná. Posteriormente jugará ante Uruguay el martes 9 a las 20:30 en el Estadio Nacional.

