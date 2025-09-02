Alexis Sánchez se convirtió en sorpresivo refuerzo del Sevilla. El delantero chileno vuelve a La Liga española en un fichaje que se definió en cosa de horas, desatando críticas por el nivel mostrado en Udinese y su edad.

Uno que no dejó pasar desapercibido el fichaje de Alexis en Sevilla fue Lamine Yamal, el atacante catalán de 18 años que ya es figura del Barcelona y asoma como sucesor de la era Lionel Messi-Cristiano Ronaldo.

Pero fueron curiosas las declaraciones de Yamal, que formado en el Barcelona seguramente conoce muy bien y desde pequeño a Alexis como jugador.

Consultado por el deadline del mercado de pases en Europa, Yamal sostuvo que “siempre me ha gustado porque salen fichajes raros de última hora, como el de Alexis Sánchez al Sevilla”.

“Me gusta ese movimiento, es algo bonito del fútbol y me alegro de que pasen esas cosas. Mientras no pasen en mi equipo donde todos nos quedemos, estaré feliz”, agregó.

Lamine Yamal y el “raro” fichaje de Alexis Sánchez en Sevilla.

Cabe recordar que Lamine Yamal ya registra dos título en La Liga con el Barcelona, más una Copa del Rey y una Supercopa de España. Además, es vigente monarca continental como campeón de la Eurocopa 2024 con España.

Asimismo, el director deportivo del Sevilla, Antonio Cordón, advirtió que “no creo que Alexis venga para sustituir a nadie. Es un complemento, un jugador que nos puede dar mucho con su experiencia dentro del vestuario”.

“Puede enseñar a nuestros jugadores jóvenes, que entendemos, necesitan el aporte de futbolistas con experiencia y con personalidad, que han sido importantes en el fútbol mundial”.

