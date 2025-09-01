Filtran la cifra que pagó Sevilla por Alexis Sánchez: “Es un complemento”

El mercado de fichajes se movió hasta última hora y presentó varias sorpresas. Entre las contrataciones más llamativas está el nombre de Alexis Sánchez que en menos de 24 horas se despidió del Udinese para jugar en el Sevilla y volver a LaLiga de España.

Tras once años, el Bicampeón de América ahora será compañero de Gabriel Suazo y estará bajo el mandato de Matías Almeyda. Esfuerzo que fue destacado por el director deportivo del Sevilla, quien detalló que el delantero nacional puso de sudarte para llegar al límite del cierre de contrataciones.

ver también La descorazonada despedida del Udinese a Alexis Sánchez: “Para siempre…”

“Tenemos valores muy importantes”, recalcó Antonio Cordón en conferencia de prensa este lunes. Pero tras ello reveló cómo fueron las negociaciones en este mercado.

“Hemos recuperado unos 80-85 millones y hemos podido invertir unos 10-12 millones. Todas las contrataciones han sido a coste cero o cedidos. Si esto acaba y a lo mejor hacemos mejor temporada que el año pasado, diremos que no es necesario gastar tanto dinero”, confesó.

Lo que en el caso de Alexis fue en calidad de jugador libre ya que finalizó su contrato con Udinese. Lo que se ha repetido en al menos los últimos cinco mercados de pases que ha protagonizado. Por su parte, esto dista de los 70 millones de euros que pagó Manchester United al Arsenal por su fichaje.

El aporte de Alexis Sánchez

Pero Cordón además despejó todo tipo de dudas por el presente de Alexis Sánchez. En la previa a su oficialización se desataron los memes y comentarios contra su rendimiento.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo en el Sevilla hay plena confianza en volver a ver la magia del “niño maravilla” y que ya mostró en su primer paso por Barcelona.

Tweet placeholder

“No creo que Alexis venga a sustituir a nadie. Es un complemento y puede dar mucho con su experiencia a nuestros jóvenes. Creo que nos puede dar bastantes minutos o partidos a lo largo de la temporada”, sentenció el director deportivo.

Publicidad