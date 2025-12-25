El equipo que más ruido está haciendo en el mercado de fichajes de la Liga de Primera es Deportes Concepción, que se arma con todo tras su regreso a la categoría de honor.

El León de Collao no juega en Primera desde el 2008, es por ello que los dirigentes del cuadro lila están tirando la casa por la ventana y se llena de refuerzos de gran categoría.

Concepción quiere ser uno de los protagonistas del torneo nacional y ya confirmó el arribo de una de las figuras del fútbol chileno en 2025, el volante creativo Leonardo Valencia. Pero van por más.

Patricio Almendra habla de los refuerzos de Concepción

Leo Valencia, Jorge Henríquez, Ignacio Mesías, Cristián Suárez, César Bernardo Dutra, entre otros, son los primeros refuerzos del cuadro penquista, que va por más.

El propio entrenador de Concepción, Patricio Almendra, le dijo a Sabes Deportes que su equipo va a contar con cerca de 14 incorporaciones de cara a la temporada 2026.

“Deben llegar unos 14 futbolistas, más menos. Hay que competir en tres torneos. Aiderson (Abreu) y Fernando (Lazcano) están encargados de cerrar a los jugadores previa conversación entre el cuerpo técnico y ellos”, dijo el estratega.

“Hablamos con los jugadores, los orientamos un poquito a lo que vienen y lo que podría ser. La idea es tratar de enamorarlos. A veces aparece el vil dinero de por medio, a veces se filtran nombres y empiezan a aparecer otros equipos. Pero es normal que pase eso”, agregó el ex volante.

Por último, Pato Almendra confirmó que los nombres que tienen en carpeta y los que ya llegaron son jugadores de gran categoría.

“Se está trabajando en un plantel fuerte, en una conformación con gente de Primera y algunos de Primera B que hayan demostrado que tienen categoría para enfrentar un desafío como el que vamos a tener. No es un desafío menor”, cerró el estratega.