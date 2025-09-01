Si bien sólo restan detalles para que se haga oficial la operación, ya una de las partes involucradas en el negocio lo hizo oficial. Alexis Sánchez ya no pertenece a los registros del Udinese, y continuará su carrera profesional en el Sevilla de España.

Luego que este domingo se revelara la noticia y en la presente jornada llegara el tocopillano hasta Andalucía para someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato, desde el conjunto de Friuli optaron por dar a conocer su salida en redes sociales.

El asunto es que lejos del cariño que supuestamente tenían desde la propiedad de Udinese por Alexis, desde las cuentas oficiales del club en redes sociales revelaron la noticia con un escueto mensaje de cinco palabras. Tal como lo ven.

Descorazonada despedida del Udinese a Alexis Sánchez

En sus cuentas de Instagram y X, los “Zebrette” pusieron tres fotos del “Maravilla” sobre una imagen de sus hinchas y un fondo blanco, para luego poner en letras negras “¡Gracias Niño Maravilla!“.

Ya en el posteo para comunicar la noticia, Udinese utilizó apenas cinco palabras para oficializar el adiós de Alexis Sánchez del club: “Para siempre nuestro Niño Maravilla“. Sólo eso. Más encima limitó los comentarios de su publicación a sus seguidores.

¿Cómo fue su segundo paso por Údine?

Si bien en su primera etapa con Udinese, entre 2008 y 2011, tuvo su consagración en Europa, donde conquistó 21 goles y 20 asistencias en 112 encuentros, su segundo paso fue poco fructífero, donde además se peleó con su técnico, el alemán Kosta Runjaic.

En la temporada 2024-25, Alexis Sánchez apenas llegó a disputar 439 minutos en cancha durante 14 juegos, entre Serie A y Copa Italia, sin registrar anotaciones ni pases gol. Sus peores registros en el fútbol europeo.