Días movidos para Felipe Gutiérrez. El ex futbolista campeón de América con la Roja y nacido en U Católica define su futuro entre dos conocidos destinos en su corta carrera como DT.

Es que recientemente fue anunciado como ayudante técnico en el Sports Boys de Perú. Ahí ya había estado trabajando bajo el mando de Cristián Paulucci, repitiendo el plato como ayudante en Deportes La Serena, este año.

Pero tras dirigir la segunda mitad del 2025 a Quintero Unido, de la Tercera A del fútbol chileno, Pipe ahora podría dar le gran salto. Ahí figura una inesperada oferta que podría frenar su viaje a Perú, donde ya lo oficializaron.

Felipe Gutiérrez rumbo a un conocido amor

Felipe Gutiérrez toma fuerza como opción para ser el entrenador de Club Deportes La Serena. Pipe ya fue ayudante en el club este año, acompañando a Cristián Paulucci.

“La Serena tendría avanzada la llegada de Felipe Gutiérrez como nuevo DT para 2026. Pese a que fue presentado como asistente técnico en Sport Boys de Perú, el ex UC regresaría al Estadio La Portada”, reportó el medio Fichajes Chilenos.

Y según pudo conocer RedGol también, Pipe dejó buena impresión en la ciudad de las papayas. El equipo es junto a O’Higgins de los elencos que no tiene DT ni el grueso del plantel (la U tampoco tiene DT, pero sí amplio equipo).

Es más, ahora deben volver a los entrenamientos este viernes 26 de diciembre. Según supo RedGol, la tarea estará a cargo de uno de los entrenadores de Proyección, donde solo hay ocho jugadores con contrato.

Así anunciaron a Pipe en Perú:

