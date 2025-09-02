Por fin se acabó la incertidumbre y Alexis Sánchez tiene nuevo equipo: el astro chileno será compañero de Gabriel Suazo como nuevo refuerzo del Sevilla en la temporada 2025-26. Lamentablemente las críticas y burlas fueron su recibimiento.

Alexis no pudo entrenar este martes por “un tema burocrático”, pero desde antes le dedicaron memes por su edad. Y la misma prensa de sevillana no fue muy respetuosa y destacaron al tocopillano por “veterano”.

“El Sevilla quería al niño maravilla pero se trajo al padre“, tituló Estadio Deportivo agregando que “a priori, el chileno llega para suplir a Dodi Lukebakio, máximo goleador sevillista la pasada temporada y que fue traspasado al Benfica también el último día de mercado”.

Alexis, veterano en bajada

El mismo medio sostiene sin anestesia que “el veterano delantero chileno, de 36 años de edad, llega al equipo entrenado por Matías Almeyda como agente libre tras haberse desvinculado del Udinese, con el que la pasada temporada tan sólo participó en 14 partidos oficiales, sin ver portería ni dar una asistencia en ninguno de ellos”.

Alexis tendrá que luchar contra el mote de veterano a la baja en Sevilla.

“Una lesión en el gemelo y su mala relación con el técnico alemán Kosta Runjaic hicieron que casi no contara para el equipo de Udine, donde en el pasado fue toda una estrella”, complementaron.

Estadio Deportivo añadió que “apodado el Niño Maravilla, lo cierto es que la llegada de Alexis Sánchez refleja la situación del Sevilla FC, necesitado de vender a la que era su máxima estrella, un futbolista de 27 años y que estaba en plenitud, para cambiarlo por una estrella venida a menos y que, a priori, y ojalá no sea así, pinta que no será ni la sombra de lo que fue cuando estuvo en Barcelona“.

El medio sentenció que “la incorporación de Alexis es un síntoma claro de que el Sevilla no puede invertir en jóvenes talentos que luego rentabilice, aunque eso fue lo que le hizo grande en el pasado. Por la situación en la que llega Alexis Sánchez, al que le queda poco de niño maravilla. Este Sevilla está demostrando que no puede optar a ningún niño maravilla y que tiene que conformarse fichando únicamente adultos“.