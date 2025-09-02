España tendrá un derby de chilenos esta temporada al confirmarse el fichaje de Alexis Sánchez en Sevilla. Por contraparte, el clásico rival tiene a Manuel Pellegrini en la banca del Real Betis.

Pese a eso, un notorio contraste se vio estos días, donde en el equipo de Gabriel Suazo los hinchas rechazaron la llegada del Niño Maravilla por su edad (36 años), lesiones y el último nivel mostrado.

Con burlas aludiendo a jugador “jubilado” y lluvia de memes, el chileno la tiene difícil para encantar a sus fanáticos. Por otro lado, el Ingeniero logró asegurar el esperado traspaso de Antony, la figura brasileño que fichó por cinco temporadas.

Alexis tiene tarea y Pellegrini celebra

Mientras Alexis Sánchez se llena de críticas en la hinchada del Sevilla, Antony logró doblarle la mano al Manchester United tras una larga pugna para ser jugador del Betis. El astro brasileño se emocionó al ser anunciado para seguir con Manuel Pellegrini.

“Anoche hablé con mi familia de Brasil y lloraba de felicidad, porque lo que he vivido en Manchester sólo lo sé yo. Ha sido muy difícil, entrenar por separado, estuve más de 40 días en un hotel, pero es parte de la vida”, aseguró, entre lágrimas.

Por eso, el jugador más querido del Betis recalcó que va con todo junto a Manuel Pellegrini, ya que “todo lo que pasa en la vida tiene un por qué, y sabía que tenía que esperar para vivir hoy este día. Estoy más seguro de que es la mejor decisión de mi vida”.

El jefe del Sevilla avisa por Alexis

Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla, calmó las aguas por las críticas a Alexis Sánchez y explicó el por qué de su inesperado fichaje en el archirrival del Real Betis.

“No viene para sustituir a nadie, es un complemento. Nos puede dar mucho con su experiencia, puede enseñar a muchos jugadores jóvenes que necesitan aportación de jugadores experimentados con personalidad, que han sido todo en el fútbol mundial”, señaló.