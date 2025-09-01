El Real Betis de Manuel Pellegrini estuvo muy atento al Mundial de Clubes para reforzar su plantel con la mira fija en La Liga de España, aunque tuvo que desembolsar mucho dinero para poder concretar el deseo de tener a este mediocampista colombiano.

Un futbolista que sorprendió a varios en el torneo disputado en Estados Unidos hace un par de meses. En aquel entonces jugaba en el Monterrey de México, que ganó casi 14 millones de dólares por el traspaso de Nelson Deossa rumbo al cuadro verdiblanco.

El comienzo del cafetalero no ha sido muy bueno en los béticos, pues recién consiguió debutar. Deossa superó las molestias físicas que lo habían tenido complicado y jugó 18 minutos en la caída del equipo del Ingeniero ante el Athletic Club de Bilbao.

Nelson Deossa esperaba su debut en el Betis. Se le dio. (Fran Santiago/Getty Images).

Corría el minuto 72 del encuentro cuando Pellegrini mandó a la cancha al cafetalero, quien reemplazó al ex Atlético Madrid Rodrigo Riquelme. Recién en la cuarta jornada, la hinchada verdiblanca pudo ver en el campo de juego al volante de 25 años que comenzó su carrera en el Atlético Huila de su país.

Nelson Deossa, refuerzo del Betis de Pellegrini, protagoniza primera polémica en España

El Betis de Manuel Pellegrini comenzó La Liga de España con cinco puntos al cabo de cuatro partidos. Y recién en el duelo pasado, el experimentado director técnico chileno propició el debut oficial de Nelson Deossa. A las horas de la derrota, el cafetalero fue captado en una fiesta.

Aunque en la foto no se aprecia bien que sea él, en Colombia resonó con fuerza este comportamiento del ex futbolista del Pachuca. “Fue visto en una discoteca y ya recibe críticas por eso”, expuso el medio Gol Caracol a través de sus redes sociales. El tiempo dirá si a Deossa le cuesta caro salir de farra luego de un tropiezo del cuadro andaluz.

Por el momento, el Betis debe afinar detalles para volver a la acción luego del receso por la fecha FIFA. El 14 de septiembre visitará al Levante para intentar el despegue definitivo en la máxima categoría del fútbol español.