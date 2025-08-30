Manuel Pellegrini se prepara apara el duelo de este domingo con el Real Betis, frente a Athletic Club como local, por la cuarta fecha de La Liga 2025-26. El DT chileno llega registra empate contra Elche (1-1), triunfo ante Deportivo Alavés (1-0) e igualdad frente al Celta.

“El rival es de nivel de Champions, con jugadores desequilibrantes. Hay que entrar con la confianza de que jugamos en casa para intentar ganar desde el primer minuto, y saber que no nos podemos confiar mientras mayor calidad tenga el rival enfrente”, dijo Pellegrini.

El entrenador chileno del Betis agregó que “hay que hacer un partido muy completo, tanto en defensa y como ataque ante el Athletic“.

Por otro lado, el ingeniero se refirió a la posibilidad de recuperar a Antony, figura en el Betis durante el primer semestre de la temporada pasada, hoy en Manchester United. Las negociaciones tienen poco tiempo con el cierre del mercado de pases a la vista.

ver también Camino a la gloria: Los rivales del Betis de Manuel Pellegrini en Europa League

Pellegrini sigue esperando el regreso de Antony

“Es una opinión que ya di internamente en el club, saben perfectamente lo que pienso sobre lo que se necesita y no se necesita. También dije que el 31 (de septiembre) cuando esté la plantilla cerrada haremos un análisis“, manifestó el DT.

Manuel Pellegrini enfrentará al Athletic con el Betis este domingo.

Publicidad

Publicidad

Agregó que “estoy exactamente igual que en fechas pasadas, ni optimista ni pesimista. El club ha demostrado ya su intención de intentar hacerlo, veremos si se puede o no. Sabemos lo importante que fue para nosotros Antony el torneo pasado. Ojalá esté con nosotros, pero no puedo dar una opinión en este momento“.

Por último, se refirió al sorteo para la fase de liga de la Europa League, donde enfrentarán a Olympique de Lyon, Utrecht, Feyenoord, Nottingham Forest, Dinamo Zagreb, Ludogorets, PAOK y Genk.

ver también El jugador de 37 millones que Manuel Pellegrini exige en Real Betis: “Está a 30 minutos”

“En nuestro grupo el objetivo es clasificar, ojalá lo más arriba posible, si es dentro de los primeros ocho, mejor, si tenemos que jugar ida y vuelta, lo jugaremos. Los jueves siempre pasan mucha factura en La Liga así que tenemos que tener un plantel para ser competitivos en La Liga y en Europa“, sentenció.

Publicidad