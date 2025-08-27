El jugador de 37 millones que Manuel Pellegrini exige en Real Betis: “Está a 30 minutos”

Real Betis se mantiene en la parte alta de LaLiga en el arranque de temporada. El equipo de Manuel Pellegrini sumó un nuevo empate 1-1 ante Celta y ahora se queda en la sexta ubicación con cinco unidades.

El tema es que la dirigencia del cuadro albiverde sigue en la búsqueda del gran anhelo que ha exigido el “Ingeniero” en este mercado de pases. Lo que tiene nombre y apellido: Antony Matheus dos Santos.

“Es una especulación. Todos sabemos la importancia que tuvo Antony aquí. Vamos a ver si puede llegar, ojalá así sea pero tampoco puedo dar mayor opinión sobre eso”, expresó el entrenador nacional.

Sin embargo, en la interna se recalca que Pellegrini necesita al brasileño para poder repetir el gran rendimiento que los llevó a la final de la Conference League.

¿Cuánto pagará el Real Betis por Antony?

Desde Inglaterra ya confirmaron que el brasileño dejó su mansión en Manchester. Ahora está pasando los días en un hotel cercano al aeropuerto. Todo para recibir el llamado del Real Betis y partir de inmediato.

“Quiere irse de Old Trafford. Podría estar en un avión en 30 minutos rumbo a España”, detalló The Sun. Ahora la negociación todavía sigue tirante por las cifras que exige Manchester United.

Según Estadio Deportivo, la maniobra sería una cesión de 3,5 millones de euros hasta final de temporada. Pero con una opción de compra obligatoria por 37 millones.

Pellegrini espera con los brazos abiertos a Antony (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Pero está salida podría acelerarse en las próximas horas. Es que Manchester United quedó eliminado de la Copa de la Liga ante el Grimbsy Town de la cuarta división de Inglaterra.

Por lo que se buscarán nuevos refuerzos para evitar más horrores como el registrado este miércoles. Lo que implicaría la salida del brasileño para liberar un cupo en el plantel.