El exfutbolista Maxi López, quien militó en clubes como Barcelona y River Plate, recordó cómo fue ser dirigido por el entrenador chileno Manuel Pellegrini con quien coincidió en su etapa por la escuadra millonaria.

En conversación con After Post United, el delantero relató su experiencia trabajando con el ingeniero, repasando su método de trabajo y cómo influyo en su carrera.

Ambos compartieron escuadras durante dos años. Por una parte, López debutó en River Plate en 2001 y estuvo en el club hasta el 2004, mientras que el actual DT del Betis dirigió al equipo entre los años 2002-2003.

La sincera opinión de Maxi López sobre Manuel Pellegrini

El exdelantero tuvo categóricas palabras para referirse al DT chileno. “Un tipo muy inteligente, muy preparado. Tenía unas charlas a la mañana, antes de empezar el entrenamiento que estabas una hora hablando, antes del partido, y vos no sabías si te dormías o no te dormías”.

“Una persona muy inteligente, tengo muy buenos recuerdos con Manuel”, explicó.

López militó en clubes como el Barcelona. AC Milan, Torino, Udinese y Chievo Verona.

Asimismo, añade que valora la sinceridad del chileno en un momento muy complicado de su carrera, y es que cuando el exdelantero quiso dejar River, dejó en claro que su meta era la Premier League, en donde tenía una oferta con el Arsenal. Sin embargo, el club se encontraba negociando con Palermo de la Serie A de Italia.

Luego de que se cae la negociación con Gunners, López rechazó a Palermo lo que causó la indignación del club. “Quedé relegado y un día viene Manuel y me dice: ‘mira Maxi, no es una decisión mía, es una decisión del club, pero no te puedo convocar, no puedes jugar los partidos’, y no fue fácil”.

“Pero él fue una persona que me llegaba con el mensaje, que sabía que no era una cuestión a nivel personal”, explicó el exjugador argentino.