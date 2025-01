Cada día se suman nuevos detalles a la gran polémica que protagonizan al otro lado de la cordillera Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes se encuentran en medio de una mediática separación. Recientemente, se filtraron unos chats de ambos en donde el jugador del Galatasaray hablaba de Maxi López, generando una fuerte decisión de sus hijos mayores.

En estos mensajes, Mauro le reclama a Wanda por la buena relación con su ex marido. “Un muerto de hambre que diez años se hizo el vivo”, le señala el deportista, mientras que en otro nuevamente se refiere en duros términos a López tratándolo de “gordo pelotu…”.

La decisión de los hijos de Maxi López y Wanda sobre Icardi

En el programa LAM, Angel de Britto señaló que conversó con Wanda y le reveló la decisión de sus tres hijos mayores, quienes eran muy cercanos al jugador, tanto que incluso el delantero se tatuó sus nombres hace algunos años.

“Me dice: ‘Ellos no lo quieren ver más a Mauro’ Él los crió. Sí, tenían una excelente relación, pero no lo quieren ver más. Desde que pasó todo esto, los abandonó y desapareció. Con ellos, Mauro lloraba diciéndoles: “Ayúdenme, ayúdenme con mamá, que la engañé con la China”.

Por su parte, al regresar a Argentina, Maxi López fue consultado por los dichos de Icardi en su contra, señalando a Lam que “Chicos, no me corresponde hablar. No sé nada de lo que está pasando. Está todo bien, pero no quiero hablar del tema porque no estoy al tanto de nada”.

“Ahora, seguramente voy a hablar con la madre de los chicos en privado”, explicó sobre los insultos de Icardi en su contra.

