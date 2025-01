La polémica que se toma los medios argentinos está lejos de terminar, esto luego de que nuevos chats filtrados de Mauro Icardi salieron a la luz, esta vez, lanzándose sin filtro contra Maxi López, el exesposo de Wanda Nara y padre de sus tres hijos mayores.

El año 2013, la relación entre quienes eran amigos se rompió para siempre luego de que coquetos mensajes en redes sociales entre Wanda, quien en ese entonces era pareja de Maxi, e Icardi salieron a la luz, confirmando el romance entre ambos y el quiebre de su matrimonio con López.

Con el paso de los años la relación entre ambos fue tensa, muchos recuerdan el encuentro entre el Torino y el Inter el 2016, en donde Maxi se negó a darle la mano a Icardi al comienzo del partido. A pesar de todo, nunca se han enfrentado en los medios duramente en los medios, hasta ahora, que salieron a luz nuevos chats de Wanda y el jugador del Galatasaray en donde el rosarino se lanza con López.

La reacción de Maxi López a los chats filtrados de Icardi

En los chats filtrados que se expusieron en el programa LAM, Icardi le reclama a Wanda por llevarse bien actualmente con López. “Maxi me chupa la chot…”, a lo que ella responde: “Pretendo tener buena onda con los que quiero. No voy a dejar de tener amigos”.

“Un muerto de hambre que diez años se hizo el vivo”, respondió Mauro, para luego arremeter contra Wanda. “Y vos te hacés la viva. Nadie te dijo que dejes de tener amigos”.

Al ser consultado por LAM en su regreso a Argentina, Maxi señaló: “Chicos, no me corresponde hablar. No sé nada de lo que está pasando. Está todo bien, pero no quiero hablar del tema porque no estoy al tanto de nada”.

Acerca de los insultos de Icardi en su contra, señaló que manejara todo de forma privada. “Ahora, seguramente voy a hablar con la madre de los chicos en privado”, explicó.

Revisa sus declaraciones a continuación