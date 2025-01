La polémica está lejos de terminar y ahora Maxi López salió al baile. En unos nuevos chats filtrados de Mauro Icardi se reveló que el jugador se lanzó sin filtro contra el ex esposo de Wanda Nara. En LAM, el programa argentino, Ángel de Brito reveló los chats.

En uno de los mensajes que envió el jugador del Galatasaray a Wanda le reclamaba por la buena relación que estaba teniendo con López, su ex pareja y padre de sus tres hijos. “Maxi me chupa la chot…”, a lo que ella responde: “Pretendo tener buena onda con los que quiero. No voy a dejar de tener amigos”

Icardi contra Maxi López

Esa respuesta molestó al argentino que respondió que López era “un muerto de hambre que diez años se hizo el vivo”, para luego arremeter contra Wanda. “Y vos te hacés la viva. Nadie te dijo que dejes de tener amigos”.

“Es mi vida y yo elijo a quién perdonar o no”, respondió la conductora de Bake Off. En otro mensaje se lanza contra Luis Ventura, periodista. “De cag… una relación de diez años mandándole mensajito a Ventura y un comunicado pedorro en notas en vez de hablar con tu marido. ¡Pero tranquila!“.

ver también ¡Icardi confirma romance con la China! El futbolista se lanzó con todo contra Wanda Nara

Pero la situación no quedó allí, ya que volvió a la carga lanzándose contra Maxi. “¡No te lamentes de nada! Y después venís… con que ‘soy mala persona’, con que ‘¡hago todo para hacerte mal!‘. Y todas las pelotu… que decís. ¡Metés al gordo pelotu… de Maxi haciéndote la viva en mi casa! ¡Te aviso que te voy a volar de ahí! ¡Seguí así!“.

Publicidad