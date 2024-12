La polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no acabar, ya que cada semana se suman nuevas aristas a la compleja situación que los tiene enfrentados tanto en tribunales como en los medios. Ahora, se reveló que la conductora de Bake Off tuvo un supuesto affaire con un actual jugador de fútbol de la liga turca.

Recientemente se filtraron chats entre la ex pareja que datan del 2022 en donde el rosarino le recrimina una relación extramaritalcon compañero de equipo durante el tiempo en que jugó por el Inter de Milan.

Icardi acusa a Wanda de engañarlo con compañero de equipo

En uno de los mensajes se lee al jugador argentino reclamando. “En mi casa. No lo puedo creer, ¿por qué?. Dios. ¿por qué?. No me merezco esto, ¿por qué?”.

“No me da felicidad, todo lo que me mandó tu amante”, le responde Wanda mientras Icardi le seguía enviado imágenes de las cámaras de seguridad en donde aparece Keita Baldé, ex compañero de Icardi en el Inter. “Mándame tus chats con él. A ver, ¿qué le dijiste a Giuseppe, que me llama?”.

Publicidad

Publicidad

“¿Qué estás haciendo, Wanda? Mandame los chats. No soy tan estúpido de mandárselos y quedar como un tarado. Mandame los chats”.

ver también ¿China Suárez e Icardi juntos? La imagen que los delata en medio de polémica filtración de chats

“¿Qué hiciste en el baño Wanda”, volvía a reclamar Icardi. Por su parte, Wanda le respondió con un texto extenso.

“Hoy mi relación no es lo que era, lo que quiero. Me duele mucho y realmente es así, créeme que le duele en el alma. Me fui con miedo, te tengo miedo. Y no soy feliz hace rato. Por tu forma de ser no voy a ser feliz mañana ni pasado. Todo eso me lleva a buscar alejarme”.

Publicidad