La saga entre Mauro Icardi y Wanda Nara está lejos de terminar, cada día se suma una nueva arista a la polémica en medio del quiebre, en donde dejaron en claro que no queda nada de buena onda entre ellos.

A través de redes sociales, la conductora de Bake Off Argentina, señaló los momentos complejos que ha pasado, además de desmentir los rumores de infidelidad.

El futbolista acusó a su ex pareja de engañarlo con su compañero en el Inter de Milan, Keita Baldé. Este último reconoció que tuvo un romance con Wanda, el cual se habría dado cuando ella e Icardi estaban casados, confirmando que él también engañó a su esposa.

En el programa Verissimo de la televisión italiana, el actual futbolista de Sivasspor señaló: “Traición es una palabra que duele: cometí el mayor error de mi vida, con la mujer de mi vida. El juego de Mauro y Wanda no pertenece a mi vida: no tenían corazón. Simona es la única mujer que amaré por siempre”.

La respuesta de Wanda

A través de su cuenta de X (Ex Twitter) Wanda escribió: “Chicas miren que no le tengo miedo a nada, pero el pánico a un hombre despechado si y me da escalofríos hasta donde pueden llegar. Niego rotundamente todo. Jamás engañé a nadie”.

“Por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme. Y respecto al último dolido (Baldé), lamentablemente bloqueé y no respondí más llamadas, aunque insistía llamando a mis amigos preguntando por mi nuevo novio y por mí, si era real y bla bla”.

“Tan despechado de mandar a tu “ex” qué pobre ahora va a tener que pagarme los daños y mentiras porque en Italia si se paga y mucho“.

Wanda se lanza contra Icardi

En la misma línea, acusó a su ex pareja de faltar al cumpleaños de sus hijas por preferir estar con su pareja, China Suárez, y los hijos de ella. “Y por último aclaró y la justicia tiene las pruebas que no existía perimetral en ningún festejo de mis hijos”.

“El padre que eligió no venir a los 3 cumpleaños de sus hijos fue por su elección y consejos de su nuevo entorno. Supongo que tampoco pretenderá que los menores sí vayan a su festejo de cumpleaños. No juzgo que cada uno viva su vida como prefiera”.

“Así como me verá la cara en las audiencias que me citó… y son presenciales, me podía ver la cara y de paso, estar con su hija. Pero parece que su ocupada agenda, dicho por el mismo, no lo dejo estar ni colaborar con los cumpleaños, lo que sí hizo con hijos “nuevos”, ya que los hace llamar hermanos a todos, ni tampoco mandó un regalo, ni un ramo de flores a su hija, ni nada.

