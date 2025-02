Por si faltaban nuevos capítulos en el escandalo que siempre protagonizan el delantero argentino Mauro Icardi con su ex esposa y manager Wanda Nara, pues se confirmó uno que reveló el propio futbolista a finales del 2024.

Fue el 27 de diciembre del año pasado que se viralizó la conversación privada que tuvieron por WhatsApp el hoy jugador del Galatasaray turco con su entonces pareja, donde se da cuenta de un “amorío” con Keita Balde, ex compañero en el Inter de Milán.

A menos de dos meses que saliera a la luz esta charla, el propio futbolista senegalés sacó la voz en un programa de televisión en Italia, donde no sólo reconoció su romance con Wanda, que según Icardi dató del 2022, sino que lo hizo delante de su pareja.

Se ratifica amorío entre Wanda y ex compañero de Icardi

Fue en el espacio de espectáculos Verissimo del canal italiano Mediaset donde Balde entregó detalles de su furtivo encuentro con la celebridad argentina. “Traición es la palabra que más me duele. Cometí el mayor error de mi vida, con la mujer de mi vida”, afirmó.

Lo peor vino después, cuando el jugador del Sivasspor turco afirmó que “el juego de Mauro (Icardi) y Wanda no pertenece a mi vida, no tenían corazón. Simona (Guatieri, esposa) es la única mujer que amaré por siempre”, y añadió que “denunciamos porque no aceptamos que se hiciera pública esta historia”.

La respuesta desde Argentina a Balde

No pasó un día desde las declaraciones del ex compañero de Icardi para que Wanda Nara saliera a hablar del tema, y lo hizo para responder un comentario de su estilista Kennys Palacios, quien escribió en la red social X “cagón por 100 mil euros“, en referencia a lo que habrían cobrado para hablar en TV.

Fue en esta plataforma donde la modelo y conductora televisiva sacó sus garras y posteó “Ja, ja, ja. El que habla último, cobra más y lleva pruebas“, además de confirmar que en marzo interpondrá en la justicia un recurso contra Balde y su esposa. Mientras que Icardi… ¡Fuma!