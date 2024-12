Lejos de terminar, el drama entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no acabar, esto luego de que este viernes nuevos elementos se filtraron en la prensa trasandina en donde se reveló que la conductora de Bake Off tuvo un romance con compañero de equipo del rosarino.

Una conversación filtrada en donde el argentino le reclama y le pregunta por qué lo traicionó. “En mi casa. No lo puedo creer, ¿por qué?. Dios. ¿por qué?. No me merezco esto, ¿por qué?”, esto habría ocurrido cuando Icardi militaba en el Inter de Milan con Keita Baldé. En los chats además muestra imágenes de la cámara de seguridad de su casa en donde aparece su excompañero.

Wanda Nara confirma romance con Baldé

En el programa Mañanísima, de Carmen Barbieri, conversaron sobre el tema señalando que la conductora argentina no tuvo un romance extramarital con Keita Baldé, futbolista que fue compañero de Icardi durante su paso por el Inter de Milan. “No, amantes no, no es que tuvieron una relación, ellos fueron novios y salieron un año después de todo el escándalo que se armó con la China Suárez”.

“Yo hablé con Wanda y ella me contó todo. No hablé ahora, hablé en su momento y ella me dijo cómo fueron las cosas. Me dijo “sí, salí con Keita. Fue un año después de lo de la China Suárez y Mauro. Yo estaba separada y no tenía que darle explicaciones a nadie”, expresó.

“Pero no sólo me dijo eso, porque ella no tiene nada que esconder. Ella no oculta ni niega nada. Me dijo que no solo salió con Keita, que cuando estuvieron separadas ella era una mujer soltera y que salió con otros chicos, pero que la diferencia fue que no lo publicaron, como con Keita”, agregaron en el espacio.

Asimismo señalan que Wanda estuvo con el futbolista, que al igual que Icardi ahora disputa la Liga Turca, luego de su separación con el argentino.

“Se está tratando de instalar que Wanda engañó a Icardi con este jugador senegalés, pero esto no fue así. Ellos estaban separados, por lo que no hubo traición. Incluso lo que dice Wanda es que Keita también estaba separado en ese momento”.