En un partido lleno de emoción, pero también con polémicas, Unión Española empató 2-2 con Deportes Iquique. Lamentablemente, el protagonista de la jornada fue un árbitro:Felipe González sacó el premiado.

El juez que ya había pitado un controvertido penal contra Colo Colo ante Everton en la fecha 19, se llenó de críticas por cobrar la pena máxima, ahora por una inexistente falta de Bianneider Tamayo contra Álvaro Ramos.

Ya post partido, desde ambos equipos le dieron con todo contra el réferi. Pero, dos de los protagonistas de la jornada explicaron las razones de cobrar dicha falta.

Esto dijo Felipe González por el polémico penal en Unión Española – Iquique

Mientras Kevin Contreras explicaba la avivada para el penal que fue el 2-2 definitivo entre Unión Española e Iquique, los jueces intentaron explicar por qué se cobró la falta a Tamayo.

En conversación con Independencia Hispana, y tras el partido, Felipe González intentó explicar en caliente la polémica jugada, asegurando que no tiene “nada contra” los hispanos.

“Si hay una sensación de que los están perjudicando o hay una falta de respeto pidan los audios, ahí está todo. No hay nada que esconder“, dijo para hacer varias acotaciones fuera de cámara como que recibió el llamado del VAR.

En charla con Juan Pablo Espinoza, periodista de IH, González explicó la razón del cobro. “Cuando él echa el pie para atrás hay un contacto en Tamayo, y eso propicia que el jugador no pueda patear”, dijo el profesional.

Felipe González fue el protagonista del empate entre Unión Española y Deportes Iquique en la Liga de Primera. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Esto dijo Piero Maza por el cobro que está en boca de todos

Pero por otro lado, Piero Maza explicó a otro de los integrantes del medio partidario de Unión Española la decisión que toma el juez central del empate ante Iquique.

Dante Pino, otro de los profesionales del espacio, conversó con el encargado del VAR del encuentro, Piero Maza, quien le explicó por qué se terminó cobrando el penal.

“Le recorta el ángulo de giro, no lo permite girar”, dijo el comunicador en la conversación con Maza. “Solo dijo que le recorta el ángulo de giro, por eso la decisión del penal”, agregó en la transmisión.

Solo la liberación de los audios del VAR durante las próximas horas permitirá dilucidar las razones de la polémica jugada que marca el trámite del 2-2 entre hispanos e iquiqueños.

