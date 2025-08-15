Unión Española y Deportes Iquique protagonizaron uno de los duelos más atractivos de la fecha 20. Ambos elencos, complicados con el descenso, tuvieron una verdadera final por la salvación y la permanencia en la Liga de Primera.

El encuentro terminó con un empate 2-2 y ambos elencos siguen en el fondo de la tabla a la espera de un milagro para evitar el descenso. Sin embargo, el encuentro no estuvo ajeno a polémicas y gran parte del desenlace del duelo estuvo protagonizado por Felipe González.

El juez que ya fue criticado por Arturo Vidal y Colo Colo en la fecha pasada, volvió a ser el foco de todas las miradas. Primero con el dudoso penal sobre Álvaro Ramos y que culpó a Tamayo por un golpe en el área. El tema es que en ninguna repetición quedó claro dicho contacto.

Tras ello, vino la vuelta de mano con la falta sobre Kevin Contreras. Luego de varios minutos en la revisión en el VAR, el juez decidió cobrar penal. Lo que aprovechó Insaurralde para poner el 2-2 definitivo. Pero esto no salvó a Felipe González de su cometido.

Unión Española reclamó contra el arbitraje de Felipe González

“Horrendo cometido de Felipe González y su cuerpo arbitral”, disparó fuerte y claro Unión Española en su cuenta de X. Mientras que Fernando Díaz eligió un camino un poco más sutil. “Nos sentimos raros. Todas las revisiones son a favor del rival. Yo no voy contra Almirón, pero sí contra los que sancionan”, lanzó el adiestrador de Iquique en las pantallas de TNT Sports.

Felipe González recibe nuevo desafío en Copa Sudamericana

Lo llamativo de la jornada es que ahora Felipe González tendrá un nuevo desafío y de palabras mayores. Es que el juez nacional fue elegido por la Conmebol para impartir justicia en el encuentro entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro por Copa Sudamericana.

El encuentro de ida terminó por 2-1 a favor del equipo de Iván Román. Pero en las galerías se registraron incidentes de palabras mayores entre la hinchada trasandina y efectivos policiales de Brasil. Por lo que el duelo contará con un condimento aparte.

Cabe consignar que dicho encuentro está programado para el jueves 21 de agosto a las 18:00 horas y se disputará en el Estadio Feliciano Gambarte.

