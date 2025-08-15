En la llamada “final de la galaxia”, una verdadera polémica se desató en el Estadio Santa Laura. Deportes Iquique se vio favorecido por la sanción de un penal ante Unión Española, el cual a lo menos es cuestionable.

Los Hispanos y los Dragones Celestes están en zona de descenso, por lo que lo que ocurriera en Independencia bien podría definir el futuro de ambos en la Primera División. Por esta razón, había mucho en juego en la Catedral del fútbol chileno.

El polémico penal para Deportes Iquique

Edson Puch abrió la cuenta para Deportes Iquique con un golazo, luego de aprovechar un error en la salida de Unión Española. Antes que terminara la primera parte, Ignacio Jeraldino igualó mediante lanzamiento penal.

El partido estaba 1-1 cuando en la segunda parte llegó la polémica. Álvaro Ramos cayó en el área y el árbitro Felipe González sancionó penal. En la repetición, no se logra apreciar un contacto claro con el defensa de Unión Española, Bianneider Tamayo.

Pese a los furiosos reclamos de los jugadores de los Hispanos, el árbitro ni siquiera fue llamado por el VAR. Enzo Hoyos a los 78′ cambió la polémica por gol, dándole el transitorio 2-1 a los Dragones Celestes. Los hinchas en Santa Laura se hicieron sentir ante el polémico cobro.

Para fortuna de Unión Española, unos minutos más tarde mediante el VAR fue sancionado otro penal, esta vez para el local. Cristian Insaurralde le dio el empate 2-2 final a los Rojos en el 87′.

Con la igualdad, Unión Española se mantiene en el 15° lugar con 14 puntos, a 3 unidades de Deportes Limache y la salvación. Iquique por su parte llegó a 11 puntos y está en el fondo de la tabla. Se ubica a 6 unidades del Tomate Mecánico. Complejo panorama para ambos en un polémico partido.