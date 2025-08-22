La Copa Sudamericana sumó una nueva polémica en la jornada de este jueves. Es que nuevamente Godoy Cruz y Atlético Mineiro protagonizaron uno de los partidos más atractivos del torneo.

Pero el inicio del duelo estuvo marcado por la mano de Víctor Hugo. El defensa golpeó con su brazo la pelota y de inmediato el árbitro chileno Felipe González decidió indicar la falta desde los doce pasos.

El tema es que de inmediato llegaron los reclamos del Mineiro, pese a que su adiestrador quedó registrado en la transmisión como asumió que era mano. Pero tras ello, vino la llamada del VAR y luego de varios minutos, el juez nacional decidió retractarse.

Lo peor para González es que en el complemento Natanel en el minuto 48’ marcó el único tanto de la jornada y confirmó el triunfo de los brasileños. Con ello, y por el global de 3-1, avanzaron a cuartos de final dejando afuera a los trasandinos.

Las críticas contra Felipe González

El tema de la mano no cobrada, es que por la revisión no fue por amplitud sino que estaba de forma natural. Explicación que poco y nada sirvió para alivianar la eliminación de Godoy Cruz.

Así lo expresó el entrenador Walter Ribonetto que cargó contra Felipe González por su cometido. “El penal cambia totalmente el transcurso del juego”, enfatizó en conferencia de prensa.

Pero tras su descargo entregó todo el respaldo a sus jugadores tras este duro momento. “No hay nada de reproches. Después decimos que queda el resultado, pero eso es algo aparte. Obviamente que no nos gusta perder y tenemos que corregir lo antes posible”, sentenció.