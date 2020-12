¿Todas las manos dentro del área son penal? Jorge Osorio explica el caso a caso de la polémica nueva regla del fútbol

Con la llegada de Pablo Milad como presidente de la ANFP, hubo una serie de cambios, y uno de los más potentes fue la salida de Enrique Osses de la comisión de árbitros, puesto que fue cubierto por Jorge Osorio.

El nuevo "mandamás" del referato chileno se subió a La Redgoleta este lunes, y analizó el presente del balompié nacional, haciendo énfasis en su rubro, y además, explicó varias situaciones el reglamento, que muy bien vienen tener al tanto.

"El nuevo reglemento dice que todas las manos en el área son penal". Más de una vez han escuchado aquella frase, sobre lo cual comentó Osorio y aclaró que no es así, ya que existen diferentes criterios y casos para cobrar una falta.

"La idea es difundir las reglas del juego, para así instruir sobre lo que los árbitros tenemos que aplicar en el campo de juego con respecto a lo que dicen las reglas. Por ejemplo, las reglas del juego establecen cinco situaciones donde debe ser una mano considerada infracción", partió diciendo sobre las manos en el área.

Los cinco casos, uno por uno



¿Cuándo es mano? “Primero indica cuándo consideramos mano con efectos de definir la infracción, es decir, cuál es el límite, el cual es la axila, el límite inferior de la axila hacia abajo debe ser considerado como mano o brazo, para luego evaluar la infracción, luego esta falta tiene diferentes instrucciones explícitas”.

Goles anotados con la mano, como el de Maradona a los ingleses: “Está la mano de atacante, que termina en gol directo, es una mano muy objetiva, puesto que no hay nada que interpretar, porque si el balón toca en la mano y termina en gol, debe ser sancionada con tiro libre directo para el equipo defensor, puesto que tocó en la mano del atacante justamente antes del gol”.

Pase con la mano y gol. “Está la mano de gol inmediato, donde hay un atacante que le pega el balón, puede ser accidental incluso, le pega el balón y termina en gol, podemos hablar inmediatez, ese gol también debe ser anulado porque hubo una mano del equipo atacante”.

Jorge Osorio en su etapa de árbitro - AgenciaUno

El aumento de volumen de un defensa para bloquear un disparo. “Después entramos en temas más subjetivos, a temas que tienen que ser interpretados por el árbitro, por ejemplo el aumento de volumen. Eso ocurre en situaciones de defensores, cuando en situaciones de bloqueo, cuando están dispuestos a tapar un tiro y están a distancia del que está pateando, ellos quieren bloquear este tiro, y no necesariamente tienen la intención de bloquear este balón con la mano, pero si esta mano aumenta el volumen de su cuerpo, debe ser considerada infracción, por lo tanto estas manos que son por situaciones de bloqueo, no estas manos que se dan en una situación de disputa, porque debe haber un movimiento, estas no son consideradas; sin embargo en las acciones de bloqueo cuando la mano aumenta el cuerpo, tiene que ser sancionada”.

Manos sobre el nivel del hombro. “También están las manos sobre el nivel del hombro, que para efectos del reglamento también deben ser sancionables y todo lo que tenga que ver con una mano fuera de la posición natural, para la acción que está desarrollando”.

De esta manera, Jorge Osorio aclara caso a caso cuándo debe ser cobrada o no una mano dentro del área, pero como lo explica el ex árbitro, la decisión final siempre será el juez que tenga el pito en cada partido.