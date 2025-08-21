Anoche se vivió una verdadera noche de terror en el duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente, luego de que graves incidentes protagonizados por barristas obligaran a suspender el partido.

El violento enfrentamiento dejó impactantes escenas y un saldo de 19 personas heridas, además de 97 detenidos, lo que provocó unas inesperadas declaraciones por parte del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien pidió sanciones contra la U, originando una serie de críticas.

“Corresponde una sanción al club chileno y una liberación de responsabilidad a Independiente”, fueron parte de sus declaraciones.

ver también En Perú dan por eliminados a Independiente y la U de la Sudamericana: “El sentimiento de Alianza…”

Periodista argentino arremete contra presidente de Independiente

Tras estos dichos, el periodista Lucas González Diez, que cubre a Independiente en Rojos de Pasión, utilizó sus redes sociales para criticar al presidente de los Rojos y referirse a los violentos incidentes.

“A los que hablan de querer a Independiente, sepan que los animales que entraron a la sur alta no son siquiera de hincha del club. Que viven del club, que usan al club y que exponen al club”.

“Acá nadie discute la barbarie chilena, que ojalá sea sancionada, e incluso fui el primero en mostrarla. Y al que tiene alguna duda, socio desde el día en que nací y hasta el día en que me muera”.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, agrega: “Me da vergüenza el presidente que tiene Independiente. Vergüenza, hay límites. NINGUNO entendió los límites esta noche”.

Publicidad

Publicidad

Los dichos de Néstor Grindetti

Tras finalizar el encuentro, el presidente del club señaló: “Hasta ahora estuvimos preocupados por la seguridad de la gente. En este caso nos interesa Independiente porque Independiente no ha tenido nada que ver. Está claro el comienzo y la continuidad del problema”.

“Hay 90 detenidos que son de la U, hay un claro responsable. Vamos a defender a Independiente, si hay que viajar a Paraguay lo haremos. Corresponde una sanción al club chileno y una liberación de responsabilidad a Independiente”.