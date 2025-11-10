Es tendencia:
“A puro newen”: Colo Colo vuelve a celebrar la estrella 34 y la remontada de diez puntos contra la U

El Cacique revivió la jornada del 2024 donde se quedaron con el título de la Liga de Primera tras el empate ante Deportes Copiapó.

Por Felipe Pavez Farías

Colo Colo recordó la conquista de la estrella 34
© JAVIER SALVO/PHOTOSPORTColo Colo recordó la conquista de la estrella 34

Colo Colo volvió a celebrar la estrella 34 que conquistó en 2024. El Cacique a través de sus redes sociales revivió la jornada del pasado 10 de noviembre y que permitió sumar un nuevo trofeo a su vitrina. 

En aquella jornada, el equipo dirigido por Jorge Almirón logró empatar ante Deportes Copiapó con anotación de Arturo Vidal. Mientras que la U también igualó con Everton en el Estadio Nacional. Lo que finalmente permitió al Cacique levantar el trofeo de campeón por un solo punto. 

Pero la campaña estuvo marcada porque por un importante tramo de la temporada el elenco dirigido por Gustavo Álvarez fue líder y hasta sacó diez puntos de ventaja en la recta final del campeonato. Lo que fue motivo lapidario para dejar a los albos fuera de la carrera por el título. 

La remontada de Colo Colo 

Colo Colo no depende de si mismo, hay un equipo que le sacó diez puntos de diferencia”, enfatizó Johnny Herrera en su momento. “Es imposible que peleen el campeonato”, agregó Juvenal Olmos. “Es muy poco plantel”, complementó Toby Vega. Lo que las redes sociales de Colo Colo utilizaron para hacer aún más épica la remontada.  

Es que hasta Arturo Vidal advirtió que el Cacique tenía la chance de llegar al título. “Quedan 22 partidos todavía”, recalcó en el peor momento de los albos y cuando dejaron escapar puntos ante equipos como Cobreloa y Copiapó en el Monumental. 

Pero el tiempo le dio la razón al King, que sacó a relucir su aura ganadora. Con su tanto, le alcanzó a Colo Colo para rematar el año como puntero y sumar uno de los títulos más destacados en la historia del club. Lo que luego se celebró en un Estadio Monumental que se repletó. Recuerdo que los hinchas valoran hasta el día de hoy que sirve para seguir festejando el centenario del club. 

