Colo Colo vivió un desastre frente a Cobreloa y no pudo acortar distancias en el Campeonato Nacional. Los albos cayeron por 2-0 en un partido que tuvo tres expulsiones, incluida la de Brayan Cortés por un empujón, y se estancaron en la tabla de posiciones. Después del partido, Arturo Vidal tomó la palabra.

Además de disparar contra el arbitraje de Nicolás Millas y el juego de Cobreloa, el King se refirió a la distancia que tiene Colo Colo con Universidad de Chile. Los albos están 10 puntos debajo del puntero en la tabla, pero Vidal aseguró que en el Estadio Monumental ni siquiera piensan en los azules.

“Eso para nosotros no es tema. A la U no la tenemos ni en mente, te lo digo ya. No pensamos en la U. Quedan 22 partidos, son 66 puntos. Mira todo lo que queda. Te lo digo yo, que siempre he estado peleando el primer lugar. Ahora va a ser igual. Estamos a 10 puntos, pero no pensamos en la U”, contó a los medios.

“Pensamos partido a partido. Nos vamos con rabia porque no se ganó. Tuvimos más ocasiones que en todo el año y no pudimos concretar ninguna, eso nos deja muy tristes. Nos llegan dos veces y nos hacen dos goles. Hay que ver que pasa, ojalá ustedes lo analicen bien”, sumó.

“Cuando Cerro Porteño vino acá, no tuvimos opciones, pero ganamos al último minuto. Hoy fue todo diferente. Tuvimos 200 ocasiones y no la metimos. Cobreloa se lleva tres puntos y tenemos mucha rabia por eso”, agregó el King.

Colo Colo sí piensa en Universidad Católica, su rival del sábado 20 de abril. “Vimos que le ganó a Iquique en un gran partido. A Católica le juegan de igual a igual, entonces se puede jugar bien. A nosotros se nos meten atrás y es más difícil. Ojalá que Católica juegue de igual a igual y sea un gran partido”, dijo Vidal.

