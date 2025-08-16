Un nuevo Superclásico llegó a su fin con una dura y abultada derrota para Colo Colo, que no pudo frenar a Zampedri y compañía. Universidad Católica se quedó con el triunfo tras imponerse por 4-1.

Cristián Cuevas abrió el marcador para los cruzados al minuto 1 tras una mala salida de Fernando De Paul. Mientras que en el minuto 12 Tomás Asta-Buruaga amplió el marcado y 20 minutos más tarde el capitán Fernando Zampedri con el tercero.

Erick Wiemberg descontó por los albos en el minuto 43, pero esta pequeña alegría duró poco, ya que Cuevas anotó nuevamente en los 46 cerrando el marcador.

Tras esto, los cruzados avanzaron hasta el sexto lugar de la tabla de posiciones ingresando a la zona para clasificar a la fase de grupos de la Sudamericana, mientras que Colo Colo terminó en el 8vo puesto.

El enojo de los hinchas de Colo Colo en redes

Como era de esperar, el resultado desató la indignación de los hinchas en redes sociales, quienes responsabilización a varios jugadores y al DT, exigiendo cambios radicales en el equipo que está pasando por uno de los momentos más complicados de su historia.

La eliminación de Copa Libertadores, además de la sanción de la CONMEBOL, sumado a los resultados que obtiene lleva el equipo, ha dejado una negativa marca en lo que debiese haber sido un año de celebración para el cacique que cumple 100 años de historia.

