Después de una nueva vergüenza en el año del centenario de Colo Colo, finalmente la directiva decidió sacar de sus funciones a Jorge Almirón y ya piensa en su reemplazante mientras ultima los detalles del acuerdo de salida. De hecho, Aníbal Mosa sostuvo una reunión extensa con el principal llamado a tomar las riendas del plantel.

Al menos de manera interina: Héctor Tapia. Pero para a pensar más en el largo plazo, los nombres son otros. Surgieron varios ex directores técnicos del Cacique que no tienen trabajo actualmente. Como Gustavo Quinteros, quien sigue en libertad de acción tras su breve paso por Gremio de Brasil.

O el mismísimo Pablo Guede, quien acaba de ponerle fin a su ciclo en el Puebla de México. En esa condición, la de agente libre, también está un argentino que enfrentó al Eterno Campeón en dos ediciones de la Copa Libertadores: Juan Pablo Vojvoda, quien fue subcampeón del fútbol chileno con Unión La Calera y estuvo durante cuatro temporadas como DT de Fortaleza en Brasil.

Juan Pablo Vojvoda con Jorge Almirón en la Copa Libertadores 2024. (Felipe Zanca/Photosport).

En aquel país, Vojvoda dejó buena impresión. De hecho, suena con fuerza en un tradicional club que compite en el Brasileirao. Y que tiene una seguidilla de tres partidos ante un gigante mundial: Flamengo, su rival en los octavos de final de la Libertadores y en la 20° fecha de la Serie A.

Y justo el Inter de Porto Alegre chocará contra el Mengao cuando el DT está seriamente discutido. Es decir, el rubro negro podría significar la sentencia de Roger Machado, quien está en el Colorado gaúcho desde mediados de julio de 2024.

Vojvoda suena con fuerza para asumir en Inter de Porto Alegre en lugar de Roger Machado. (Miguel Schincariol/Getty Images).

Colo Colo espera favor de Flamengo para tener vía libre con Vojvoda como reemplazante de Almirón

En Colo Colo deben rezar porque Internacional de Porto Alegre salga bien parado de esta trilogía ante Flamengo si es que pretenden tener a Juan Pablo Vojvoda a la mano como reemplazante de Jorge Almirón. El cuadro carioca ya ganó la ida en la Copa Libertadores.

Gracias a un gol de Bruno Henrique, el Fla venció por 1-0 a SC Internacional. Curiosamente, este domingo 17 de agosto chocaron de nuevo por el certamen liguero. El cuadro de Río Janeiro sacó rápidamente dos goles de ventaja mediante Pedro, goleador de la institución. Y gana 2-0 al cabo de una hora de juego.

El festejo de Bruno Henrique ante Inter de Porto Alegre en la Libertadores. (Buda Mendes/Getty Images).

Este 20 de agosto, el Inter de Porto Alegre recibirá a Flamengo por la revancha en la Libertadores. Si pierde una vez más, podría ser el golpe de nocaut para Machado y la directiva del club donde jugó Charles Aránguiz se decidiría a echarlo. El tiempo dirá, pero en Pedrero ya cruzan los dedos…