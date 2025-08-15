Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera 2025

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Universidad Católica por la Fecha 20 de la Liga de Primera

Los albos buscan un triunfo ante la UC para despegar del séptimo lugar en el Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Este fin de semana se juega el clásico entre Colo Colo y la UC en el Estadio Monumental.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEste fin de semana se juega el clásico entre Colo Colo y la UC en el Estadio Monumental.

Colo Colo deberá enfrentar este fin de semana a Universidad Católica, por la Fecha 20 de la Liga de Primera, en un clásico que se realizará en el Estadio Monumental, donde ambos equipos se la jugarán para conseguir los tres puntos y escalar en la tabla.

Los albos vienen de empatar por la cuenta mínima ante Everton, igualdad que los posiciona en el séptimo puesto del Campeonato Nacional con 27 puntos, mientras que los Cruzados igualan en unidades, pero están en el octavo lugar por diferencia de goles.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. U. Católica y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Universidad Católica juegan este sábado 16 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la Fecha 20 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Cruzados, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 20 Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

ver también

Programación Fecha 20 Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad
Lee también
La U golpea a Colo Colo y firma el mayor contrato de la historia
U de Chile

La U golpea a Colo Colo y firma el mayor contrato de la historia

El fútbol chileno renueva su compromiso con una noble causa
Chile

El fútbol chileno renueva su compromiso con una noble causa

A Zampedri le preguntan por su mala racha en el Monumental y esto dice
Universidad Católica

A Zampedri le preguntan por su mala racha en el Monumental y esto dice

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Audax Italiano? Hora y dónde ver en Liga de Primera
U de Chile

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Audax Italiano? Hora y dónde ver en Liga de Primera

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo