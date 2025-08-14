Colo Colo se prepara para el clásico de este fin de semana, enfrentando a Universidad Católica por la Fecha 20 de la Liga de Primera, partido clave para ambas escuadras que tienen la misma cantidad de puntos y lo darán todo para escalar en la tabla de posiciones.

En la previa de este duelo, que se realizará en el Estadio Monumental, se realizó la tradicional conferencia de capitanes previo al clásico contra los cruzados y esto fue lo que destacó Esteban Pavez, sobre la situación de Jorge Almirón.

¿Sigue Almirón si Colo Colo pierde con Católica?

Uno de los temas que no deja de estar en la palestra en Colo Colo es Almirón y justamente el capitán de los albos fue consultado sobre la continuidad del técnico si suman una derrota este fin de semana.

“Ha sido un año tormentoso, desde el partido en Argentina, que se habla de la salida del profesor. Nosotros somos conscientes de lo que estamos pasando, llevamos tres empates y eso en Colo Colo es como una derrota. Es difícil hablar de este momento, todos somos culpables, desde el presidente al último jugador del plantel, como lo veo yo. Todos tenemos culpa, no hay que culpar a uno o dos“, sentenció Pavez.

Tras el respaldo al Argentino, el volante del Cacique destacó que el plantel está enfocado en conseguir un triunfo: “Hablar de esto es un poco incómodo, nosotros solo queremos ganar y estamos enfocados en eso. Lo demás no es un tema mío, estamos enfocados en ganar.Como grupo queremos ganar, necesitamos una alegría”.

Agregando que se preparan con todo, para conseguir un buen rendimiento en el clásico: “Nos matamos entrenando y es frustrante, pero estamos enfocados en ganar el fin de semana. Las decisiones las toma el presidente, nosotros nos preocupamos de ganar, de entrenar a muerte, que todos se jueguen un puesto”.

