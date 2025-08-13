Esta semana Colo Colo deberá enfrentar a Universidad Católica, por la Fecha 20 de la Liga de Primera, en un clásico que se realizará en el Estadio Monumental, donde ambos equipos se la jugarán para conseguir los tres puntos y escalar en la tabla.

Los albos vienen de empatar por la cuenta mínima ante Everton, igualdad que los posiciona en el séptimo puesto del Campeonato Nacional con 27 puntos, mientras que los Cruzados igualan en unidades, pero están en el octavo lugar por diferencia de goles.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. U. Católica? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Universidad Católica juegan este sábado 16 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la Fecha 20 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Cruzados, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

