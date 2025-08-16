Es tendencia:
Fútbol chileno

Golazo del hijo de Luka: Milan Tudor anotó por primera vez en el profesionalismo

El delantero de 21 años eludió a tres rivales y definió con enorme categoría para vivir su debut en las redes del profesionalismo.

Por César Vásquez

Milan Tudor y su estreno en la redes.
© TrasandinoMilan Tudor y su estreno en la redes.

Milan Tudor vivió una jornada que difícilmente olvidará. El hijo del histórico Luka convirtió por primera vez en su carrera como futbolista profesional y vaya qué golazo.

Tudor es formado en Universidad Católica, pero tras no lograr ganarse un lugar en el primer equipo de los Cruzados, decidió ir a la Segunda División Profesional a probar suerte y ganar minutos en el profesionalismo. Trasandino de Los Andes le abrió las puertas.

El golazo de Milan Tudor

En el partido de Trasandino ante Concón National jugado este sábado, los de Los Andes se quedaron con la victoria gracias a una genialidad de Milan Tudor, que de esta manera vivió su estreno en las redes en su joven carrera.

A los 24 minutos, Turdor recibió el balón fuera del área rival y encaró como un tren imparable. Eludió a tres rivales y la picó de forma sutil ante el arquero oponente para colocar el 1-0 definitivo. Vaya carta de presentación para el joven atacante.

Milan Tudor con 21 años muestra sus credenciales e intenta sumar la mayor cantidad de minutos para volver con mayores armas a Universidad Católica. Si bien tuvo su debut en Las Condes, solo pudo jugar dos partidos ahí antes de partir a Los Andes.

Vale recordar que Milan es hijo del histórico Luka Tudor, delantero de gran trayectoria por Universidad Católica y que además fue campeón en Argentina con Newell’s Old Boys, además de también pasar por el fútbol europeo y la selección chilena. Su heredero quiere hacer su propio nombre y con su primer gol, va por buen camino.

