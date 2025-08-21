Un partido de fútbol una vez más terminó en tragedia, porque en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda fue cancelado por incidentes.

El encuentro que definía al equipo que clasificaba a cuartos de final del torneo continental fue cancelado a los 49 minutos, por los enfrentamientos entre las barras de la U y el Rojo.

La Conmebol aún no entrega la determinación oficial sobre qué pasará con la serie, es decir, si se juegan los minutos que restaban, si se da eliminados a los dos equipos o si clasifica la U, debido a que el cuadro chileno estaba ganando la llave por 2-1.

ver también Charles Aránguiz le da una lección al presidente de Independiente tras barbarie: “Lo deportivo…”

En Perú piden que Alianza clasifique de forma directa a las semifinales de la Copa Sudamericana

Hay un tercer equipo involucrado en los incidentes: Alianza Lima. El cuadro peruano clasificó a cuartos de final tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador y espera rival entre Independiente y la U.

Para conocer el sentir de los limeños en RedGol nos pusimos en contacto con el periodista Manuel Carranza Salas, de Bolavip Perú, quien argumenta que tanto argentinos como chilenos deben ser eliminados.

“Definitivamente tendrían que ser sancionados Independiente y Universidad de Chile, es una vergüenza lo que se vivió en la noche del miércoles. Es triste como se maneja la seguridad en Argentina, que se manche un espectáculo deportivo con violencia y sangre”, comentó.

Publicidad

Publicidad

“Sin duda alguna tiene que caer una sanción ejemplar de la Conmebol para ambos clubes, pero siento que están demorando mucho, aunque medios cercanos a la Conmebol dicen que la sanción va a salir durante las próximas horas”, agregó.

Hinchas de la U en Avellaneda. Foto: Javier Vergara/Photosport

Luego, Carranza dio a conocer el sentir de la gente de Alianza Lima, que espera clasificar sin jugar a semifinales de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

“El sentimiento de la gente de Alianza es que ambos equipos queden eliminados, ya que no hay como se garantice de ahora en adelante la seguridad de Alianza, si es que le toque jugar con Independiente o la U de Chile. Aunque sea a puertas cerradas cualquier partido, nada garantiza la seguridad tras lo sucedido”, reveló.

“Que Alianza pase sin jugar es un acto burocrático, ya que principalmente vamos a pensar en que la sanción debería ser masiva, para los dos clubes. Alianza por ser un tercero tendría que ser beneficiado de forma directa. Si no le den el pase a Alianza a semifinales sería una completa vergüenza“, cerró el periodista peruano.