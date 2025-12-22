Cobresal logró uno de sus objetivos para este 2025 y se inscribió en la fase previa a la Copa Sudamericana, donde deberá luchar para ingresar a la fase de grupos del torneo. Ante esto, el conjunto Minero ya piensa en lo que será el 2026 y puso sus ojos en figura de Unión Española.

El equipo de Atacama busca llegar con todo el próximo año y para ello son distintos los jugadores que suenan en el club, como también podrían experimentar posibles salidas.

Por una parte, César Munder anunció que no sigue en el conjunto para el 2026, mientras que Diego Coelho estaría en el radar de otros equipos.

El jugador de Unión Española que podría llegar a Cobresal

El periodista deportivo Renzo Luvecce reveló que el jugador uruguayo Agustín Nadruz está en el radar de los Mineros. “Tal como lo adelanté el pasado 9 de diciembre y lo confirmamos a través de Radio Damiana en su programa Enlace Albinaranja, Agustín Nadruz fue contactado por Cobresal”.

Agregando que ya habrían comenzado las negociaciones. “Me indican que el “cobre cobre” envió la primera oferta formal, veremos cómo se desarrolla aquello, Gustavo Huerta quiere sumar al volante de 29 años y, por otro lado, yo puedo confirmar que el jugador le llama mucho la atención el proyecto del cuadro minero para 2026″

La carrera de Agustín Nadruz

El jugador uruguayo de 29 años inició su carrera en Peñarol, pasando posteriormente por clubes como Boston River de la liga uruguaya. En Argentina, el jugador tuvo un paso por Atlético de Rafaela.

El 2021 llegó a Chile, donde militó en clubes como Curicó Unido y Deportes Iquique, llegando el 2025 a Unión Española, equipo que terminó descendiendo y deberá disputar la Primera B la próxima temporada.