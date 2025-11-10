La temporada 2025 está cerca de terminar y empieza de inmediato a moverse el mercado de fichajes. Y apareció un viejo conocido para el fútbol chileno como opción para Colo Colo y Universidad de Chile: Juan Martín Lucero.

El delantero de Fortaleza, que se fue por la ventana del Monumental, luego de tres temporadas en Brasil es sondeado por los dos equipos más grandes de Chile para que regrese.

Sin embargo, no será fácil poder contratar al delantero de 34 años que tiene contrato vigente con el cuadro brasileño hasta fines del 2027.

El alto sueldo de Lucero es imposible de pagar en Chile

Esto porque el salario del Gato es enorme. Cobra cerca de 1.2 millones de dólares anuales, lo que se traduce en un sueldo que bordea los 100 millones de pesos.

Lucero gana un gran sueldo en Fortaleza de Brasil

En Chile eso no se paga. El jugador que más gana en Colo Colo es Arturo Vidal, con cerca de 115 millones de pesos, mientras que en U. de Chile es Lucas Di Yorio, con 65 millones.

Publicidad

Publicidad

De hecho la U, para poder traer a Lucero, piensa hacer algo parecido a lo que hizo con Di Yorio: pedir un préstamo gratuito y después pagarle el salario al jugador.

Esto debido a que Fortaleza está complicado con el descenso, ya que marcha en la penúltima posición. Y en caso de irse a la B, deberá buscar fórmulas para reducir el dinero de su plantilla.

ver también ¿Vuelve el Gato? El pensamiento de Juan Martín Lucero sobre Colo Colo: “Rencor con…”

Colo Colo no contará con arcas auspiciosas el próximo año, considerando que no jugará Copa Libertadores y, en caso de ir a Copa Sudamericana, aún debe pagar tres partidos sin público lo que mermará sus ingresos.

Publicidad