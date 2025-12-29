¿Viene a Chile a la Copa Davis? Novak Djokovic habla del torneo que le quita el sueño: “Son la…”

El destino quiso que Chile quedara emparejado con Serbia en la Copa Davis, serie que se jugará entre el 6 y 7 de febrero en el estadio Nacional, donde la gran estrella puede ser Novak Djokovic.

El ex número 1 del mundo no ha confirmado ni descartado su presencia en Santiago, pero sí aseguró que quiere estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y para ello tiene que defender a su país entre 2026 y 2027.

Nole está obligado a competir por Serbia en la Davis si quiere tener un cupo en la cita de los cinco anillos, lo que genera expectación en Chile, ya que el balcánico confirmó su presencia en el certamen polideportivo.

ver también Aryna Sabalenka se defiende de las feas críticas tras la “Batalla de los Sexos” ante Nick Kyrgios

El sueño olímpico de Novak Djokovic

Novak Djokovic dio una charla en el World Sport Summit de Dubái, donde declaró que Los Ángeles 2028 es su gran objetivo.

“Jugaré en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estos Juegos son la estrella que me guía. No hay límites. Me encanta competir y mientras me sienta bien, mientras mi cuerpo lo aguante todo, mientras juegue a un alto nivel, ¿por qué no?”, dijo el tenista serbio.

Novak Djokovic ve lejos el retiro. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“La longevidad no se trata solo del deporte, sino de cómo mantienes tu cuerpo, tu mente, tu energía y tu tiempo. Billie Jean King dijo una vez: ‘La presión es un privilegio’. Siempre quise estar a la altura del mundo. Por eso agradezco seguir aquí”, agregó.

Por último, Nole Djokovic indicó que “sigo contribuyendo al tenis. Se avecinan grandes cambios y quiero formar parte de ellos. Me importa mucho cómo me perciben las nuevas generaciones, no solo por mis resultados, sino también por mi carácter y mis valores. Es muy importante saber de dónde vienes, respetar a tu familia y tu cultura, así como presentarte al mundo de la mejor manera”.